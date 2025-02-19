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娛樂 最新消息

《愛的迫降》音樂劇銀幕版 李奎炯深情模樣圈粉

李奎炯在《愛的迫降：旗艦版》飾演北韓軍官「利正赫」，與尹世理（劇中女主角名）的經典談情場面，圈粉無數。（甲上提供）李奎炯在《愛的迫降：旗艦版》飾演北韓軍官「利正赫」，與尹世理（劇中女主角名）的經典談情場面，圈粉無數。（甲上提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國浪漫音樂劇《愛的迫降：旗艦版》首度空降台灣大銀幕，將劇場版16集情節濃縮成2.5小時精華，還原「迫降CP」利正赫、尹世理經典談情名場面，在台大受好評。

《愛的迫降：旗艦版》由韓劇《機智牢房生活》「小迷糊」李奎炯帥氣演出北韓深情軍官，男二韓承倫則單膝下跪撩妹放大絕，雙帥狂飆韓劇OST動人歌曲，讓歌迷聽得超陶醉。

除了男女主角精彩演出，劇中黃金配角「北韓F4」與英愛同志領軍的「北韓大媽團」同樣歌舞實力一流，韓劇熟面孔尹嗣捧繼韓劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》後，再度與李奎炯合作，默契絕佳，搞笑場面也令人捧腹。

《愛的迫降：旗艦版》上映後，獲台灣觀眾熱烈迴響，粉絲大推「好讚，流了好幾次眼淚」、「非常感動，謝謝引進韓國音樂劇銀幕版」、「劇情感人，歌曲動聽，真的值得推薦」、「超級精彩，值回票價，感動滿滿」。

片商回應粉絲要求，特別釋出更多歌舞精華預告，並宣布自21日起，於全台威秀影城擴大上映一般場，讓粉絲在台就能感受原汁原味音樂劇的名場面。

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