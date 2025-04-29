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「追思大S、瓊瑤」畫面被譙爆！香港金像獎一安排遭轟不尊重

大S的身影出現在本屆香港金像獎追思橋段。（翻攝自微博）大S的身影出現在本屆香港金像獎追思橋段。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第43屆香港電影金像獎頒獎典禮27日晚間盛大登場，其中追思已故藝人的環節更是格外催淚，台上的大銀幕上先後出現「大S」徐熙媛、方大同、瓊瑤、劉家昌、「周星馳御用配音」石班瑜等影視人員的照片與名字，本應是充滿敬意的橋段，沒想到畫面卻意外揚起一片謾罵聲浪。

此屆香港電影金像獎中致敬已故藝人的橋段，由歌手岑寧兒獻唱已故歌手盧凱彤的溫暖作品〈Fly〉，隨著現場音樂聲響起，大銀幕相繼出現台灣作家瓊瑤，大S、方大同、鄭佩佩、谷峰、石班瑜、劉家昌、徐少強、元奎等多位曾為香港電影工作做出貢獻的名人照片及名字，不勝唏噓，豈料原是溫柔的致敬，卻因運鏡安排引發輿論譁然。

本屆香港金像獎追思環節的現場運鏡，因頻繁特寫岑寧兒遭質疑不尊重逝者。（翻攝自微博）本屆香港金像獎追思環節的現場運鏡，因頻繁特寫岑寧兒遭質疑不尊重逝者。（翻攝自微博）

許多觀眾、網友質疑追思環節理應聚焦已故藝人，但現場運鏡卻頻繁特寫岑寧兒演唱畫面，導致大銀幕上的名人照片與頭銜不僅被忽略，同時也難以看清，憤斥製作單位安排失當，「畫面這樣安排不奇怪嗎？」、「實在離譜，完全不尊重逝者！」一面倒指責完全搶走應屬於逝者的最後一刻掌聲，讓這段原本感人至深的橋段蒙上一層遺憾。

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