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蔡阿嘎堂妹開撕遭疑「爭遺產」 岳父爆料「阿嘎都放棄了」網心疼

蔡阿嘎（左）過去不時會在社群與嘎嬤互動。（翻攝自臉書）蔡阿嘎（左）過去不時會在社群與嘎嬤互動。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎奶奶「嘎嬤」日前過世，而他的堂妹「嘎妹」一開始疑似不滿他沒有第一時間回鄉，便在社群發文暗酸，引起熱議，甚至有網友猜測堂妹是為了爭遺產，意外釣出蔡阿嘎岳父回應。

蔡阿嘎的堂妹在「嘎嬤」離世後，曾在社群平台Threads發文表示，「沒有比回嘉義更重要的事，一早就回家的我，對於還在台北工作的家人，我直搖頭」，更留言補充「強烈譴責」，被認為是在暗諷蔡阿嘎，雖然她火速刪文，仍引起大批網友出征，紛紛替蔡阿嘎抱不平。

蔡阿嘎堂妹發文暗酸遭疑是為了爭產，釣出蔡阿嘎岳父回應。（翻攝自Threads）蔡阿嘎堂妹發文暗酸遭疑是為了爭產，釣出蔡阿嘎岳父回應。（翻攝自Threads）

有網友就在Threads不滿批評，「嘎嬤走了後到底有多氣，要這樣po文消費自己的家人」，更懷疑「看到嘎妹的PO文一整個傻眼，是因為要開始分產先下手為強嗎？」而該貼文也釣出蔡阿嘎的岳父留言回應，「阿嘎都放棄了」，似乎在間接透露蔡阿嘎已放棄繼承，令不少網友心疼表示，「阿嘎的岳父都出來當和事佬了，也沒什麼好氣了，畢竟阿公的威信大家一定服的」、「嘎哥太善良了，幸好遇到您這個岳父，幸運遇到二伯，感謝你們一家子那麼挺嘎哥愛嘎哥，阿公謝謝您」。

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