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娛樂 電視

（獨家）廖峻去年離婚自嘲「黃金單身漢」 紅粉知己楊小姐身分曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕72歲的廖峻三度中風，意外引爆家庭炸彈，他去年和結褵數十年的老婆離婚，身旁的主要照護者是「楊小姐」，廖峻離婚後，三不五時會對身旁朋友開玩笑說：「我是黃金單身漢耶。」不避諱自己已經離婚的身分，對於外傳紅粉知己「楊小姐」的身分，廖峻之前曾對友人解釋「是我的一個好妹妹」，也就是廖峻中風這7年的「主要照顧者」至於楊小姐跳出來指責廖錦德，廖峻的經紀人幽幽說：「她可能希望用全民力量督促廖錦德當孝子。」

72歲的廖峻三度中風。（資料照，記者潘少棠攝）72歲的廖峻三度中風。（資料照，記者潘少棠攝）

對於廖峻的主要照顧者「楊小姐」的身分，廖峻經紀人指出，楊小姐的先生10多年前罹癌過世，離世前和廖峻是好友，常聚會唱歌，癌末之際，廖峻常帶補藥到病榻關心，也幫忙處理後事，讓楊小姐點滴在心頭，但老公過世後2人便斷了聯繫超過10年。

直到2018年，廖峻第一次中風，楊小姐和一群好友到關渡看他，而後廖峻被兒子廖錦德接到台中照顧一個多月，沒想到廖峻某天突然打電話給楊小姐，問她：「我兒子要出國玩，妳可不可以照料我幾天？」從那時廖峻被接到楊小姐家中照料後，廖錦德就沒有再接手，也開啟了楊小姐照顧廖峻的生活。

然而這回廖峻三度中風，廖錦德不僅告廖峻經紀人小蔣，也告楊小姐竊盜，主要是因為有一次楊小姐到新竹竹東的廖峻家拿自己私人物品，當時廖錦德沒有那個家的鑰匙，透過台中的監視器看到楊小姐進門，就截圖給警方報案，其實楊小姐私下曾和廖峻經紀人小蔣說：「我今天真的要貪，這七年早就叫他（廖峻）蓋手印、過戶，但我沒有，因為我覺得這不是我的東西。」一番話語讓人聽了唏噓。

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