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貴婦奈奈潛逃海外家當太多 調查員協助搬行李脫口2字

貴婦奈奈潛逃海外家當太多 調查員協助搬行李脫口2字貴婦奈奈被調查局人員押解，身上背了一個大包包。（記者朱沛雄攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「貴婦奈奈」蘇陳端涉嫌吸金1億餘元潛逃加拿大，今（1）日清晨5時許由調查局駐加法務秘書陪同搭機返抵桃園機場，下機後由調查局台北市調處人員依法逮捕上銬帶回詢問。

由於貴婦奈奈潛逃加拿大6年多，逃亡期間身邊放了多年來跟著她四處奔波的家當，據說她一下飛機，調查人員協助她領取搬運時，意外脫口說了2個字「太重」，爆笑的是，貴婦奈奈當場還尷尬笑了一聲。

據調查，貴婦奈奈前男友黃博健及黃父黃立雄等人，共同以杏立生技股份有限公司及博全診所名義，向不特定民眾吸金達新台幣1億餘元，涉犯詐欺等罪。3人於2018年11月間出境美國並轉往加拿大藏匿，經台北地檢署傳喚及拘提無著，於2019年1月8日發布通緝，調查局同年月11日提列貴婦奈奈等為冊列外逃通緝對象。

而在去年5月間，黃立雄和妻子黃林麗真夫妻先被押解返台，貴婦奈奈清晨則由調查局駐加法務秘書陪同，搭乘長榮航空班機返抵桃園機場，調查局台北市調處人員於候機室內確認身分，並在現場宣讀權益，隨後將其上銬送往調查局台北市調查處詢問。

 

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