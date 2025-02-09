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13位AV女優穿比基尼尬寒流 讓台粉凍未條

東雲梓（左起）、美咲佳奈、前田美波、渚光希、善場麻美、美谷朱音、山岸綺花、八木奈奈、濱崎真緒、栗山莉緒、藤田柚子、十束流羽及莉莉流花不畏低溫，穿著比基尼登場來台會粉。（記者王文麟攝）東雲梓（左起）、美咲佳奈、前田美波、渚光希、善場麻美、美谷朱音、山岸綺花、八木奈奈、濱崎真緒、栗山莉緒、藤田柚子、十束流羽及莉莉流花不畏低溫，穿著比基尼登場來台會粉。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本AV女優昨齊聚一堂，在三創舉行「TOP女神台北感謝祭」，13人一字排開全穿著比基尼，露出美胸以及大長腿，讓人看了都直呼「好冷」。

昨天台北低溫下探8度，山岸綺花、美谷朱音等AV女優仍相當敬業，就算穿著清涼，仍面帶滿滿的微笑，用熱情感動粉絲。去年在台宣布引退的濱崎真緒此次以DJ身分來台，已經學了6年中文的她語言能力不錯，被問到是否有機會在台灣發展或者生活，濱崎真緒以中文表示：「我現在其實一半在日本一半在香港，下個月會到高雄做表演，希望到時候大家也會來參加。」

山岸綺花近年常來台灣，夜市、九份都去過了，這次想去美術館參觀。女優們對台灣美食也印象深刻，剛開始不敢吃臭豆腐的栗山莉緒，沒想到吃完之後直接愛上，笑說連作夢都會夢到臭豆腐。美谷朱音則是想念小籠包，十束流羽點名噶瑪蘭威士忌，藤田柚子則想吃到好吃的蝦子。

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