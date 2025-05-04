天殘31歲離世…今告別式 緋聞男友賀瓏現身了

賀瓏現身天殘告別式。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕單口喜劇演員天殘上月在自己生日當天輕生離世，享年31歲，今在板橋新月會館舉辦告別式，不少脫口秀界演員，包括博恩、凱莉，以及天殘高職時期的朋友都前來悼念。她生前緋聞男友賀瓏在事發當天緊急取消活動，神隱將近半個月後，才上工錄製廣播節目，而今天也出席了告別式。

賀瓏現身天殘告別式。（記者王文麟攝）

告別式上播放的回憶錄，出現天殘跟賀瓏的合照。（記者侯家瑜攝）

事實上，早在2022年就有傳聞賀瓏和天殘交往消息，而天殘離開當晚IG還自動發布1則貼文，「好的前任應該像死了一樣。」且也有眼尖網友發現該篇貼文，天殘與一張娃娃的合照，賀瓏也有同系列不同款的娃娃，似乎非單純巧合，引發外界聯想。

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凱莉現身天殘告別式。（記者侯家瑜攝）

賀瓏現身天殘告別式。（記者王文麟攝）

賀瓏（左二）現身天殘告別式。（記者王文麟攝）

黃豪平現身天殘告別式。（記者侯家瑜攝）

脫口秀俱樂部卡米地comedy club上月在官方社群心痛寫下「一切已經謝幕」，而天殘生前交代的遺願也曝光，她希望自己和已故單口喜劇演員權樂的相框可以被掛起來，被永遠想念著。

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