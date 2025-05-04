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娛樂 最新消息

女記者與男友不雅片外流！名嘴揭「驚人真相」兇手竟是她

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕媒體人林裕豐曾在新聞業走跳多年，近年經常登上節目談論時事，打開知名度。他近日在節目透露，過去公司裡有一名女記者的不雅影片被外流，甚至在網路瘋傳，後來輾轉得知，幕後真兇竟是另一名的女同事。

媒體人林裕豐爆料，昔日女同事不雅片在網路上瘋傳。（翻攝自YT）媒體人林裕豐爆料，昔日女同事不雅片在網路上瘋傳。（翻攝自YT）

林裕豐近日登上節目《新聞挖挖哇》爆料，通訊軟體LINE的群組功能剛推出不久時，有一位同事跟他分享，公司裡的女記者有不雅影片被外流，當時認為該名記者看起來乖巧，不可能發生這種事情，於是秉持記者的精神，決定去找出真相。

林裕豐憶起當年透露，影片被下標「XXX記者與男友不雅影片流出」，還附上記者的學校等個人資料，內容皆為屬實，不過，點進影片後，會發現女優說日文，因此大家沒有太過在意，沒想到經過以訛傳訛，加上後續出現第二支修正過的影片，引起當事人困擾。

林裕豐說，事後，他輾轉從採訪車司機口中得知，這起事件的兇手是女記者的同期女同事，後來他有去找這位元兇懇談，對方卻一連否認兩次，直到林裕豐找來警方示警，「妳不要以為妳閃得過，要妳就老實交代，我們也有一些證據了」，對方才鬆口坦承。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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