名導譏小甜甜返台發展 冷笑：「台灣藝人」中國不管用

藝人「小甜甜」張可昀去年轉往中國廈門發展直播帶貨事業。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「小甜甜」張可昀去年帶著女兒轉往中國廈門發展直播帶貨事業，但這碗飯不好捧，爆出為求流量不惜吞蛇、吃蟲，依舊無法拉起流量，導致銷售成績不理想，中國媒體甚至爆料她悄悄返台尋求工作機會。《國際橋牌社》導演汪怡昕在社群平台發文冷笑：「台灣藝人」光環在中國已經不管用了。

《國際橋牌社》導演汪怡昕直指「台灣藝人」光環現在在中國已經不管用了。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

汪怡昕認為「其實也不必笑她，或說她舔共什麽的」，更進一步說：中國人也許是韭菜，絕對不是白癡。汪怡昕也解釋「在哪個市場發展都一樣，先看背景硬不硬！背景不硬沒人罩，就沒資源沒人捧，小甜甜看來是沒有」。他更指出小甜甜條件普通、沒有背景且中國敢吃屎的一抓一大把，怎麼比？

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中國媒體爆料小甜甜為求流量不惜吞蛇、吃蟲，依舊無法拉起流量。（翻攝自臉書）

「我們常陷入倖存者偏差，常以為只要是台灣人，中國市場就會開大門歡迎」汪怡昕直指「我們看到在中國混得好的那些台灣藝人背後，掛掉的台灣藝人是數百倍計的，這些大家都沒看到！只覺得頂著台灣人身分去中國演藝圈一定很吃香」，他以專業角度直戳痛處：在20年以前的好時光裡，有「台灣藝人」這條件的確是不少中國資金方投資影視的要件，但10年前開始「純台灣藝人光環」就跌破票面價，回歸市場競爭。

最後汪怡昕希望其他想轉往中國發展的藝人別天真了：現在想光靠「台灣藝人」四個字闖關東，怕只會換來中國鄉民的一聲冷笑，順道來一句：「傻B又來了！」

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