晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

詹姆士爆背信「遭求償2584萬元」 ！回應反擊：惡意抹傷

詹姆士。（資料照，記者陳奕全攝）詹姆士。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕廚師兼主持人的詹姆士日前在社群上宣布退出「詹醬」公司經營，如今傳出他從出道一來兩度外遇、事業陷低潮，當時演藝圈知名經紀人丘秀珠讓他在7年內翻紅，卻傳出借錢未還、私接工作等等，涉及刑事背信罪責，遭求償至少2584萬元，對此，詹姆士經紀人也做出回應。

據《鏡報新聞網》報導詹姆士以《型男大主廚》知名度暴漲，並加入丘秀珠旗下的傑星公司。2016年詹姆士成立「詹醬」傳出經營不善，當時求救丘秀珠，對方投資詹醬公司200萬元且給她占40%股份，丘秀珠更借款300萬元給他，讓他占股60%，讓詹醬得以營運。

然而詹姆士於3月底無預警在社群發出聲明，表示已無參與詹醬的產品銷售與經營，並切割「姆士流」LOGO，並強調詹姆士現已無參與任何產品研發設計及經營管理，對此，詹姆士經紀人回應表示：「對方熟悉媒體也都是圈內的老前輩，要這樣利用自己勢力，出這種惡意抹傷的新聞，我們也無能為力。」坦言目前沒有什麼好回應的，之前已經說了一切委由律師處理，「後續待司法去釐清一切事情。謝謝大家，辛苦了。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中