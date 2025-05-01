詹姆士爆背信「遭求償2584萬元」 ！回應反擊：惡意抹傷

詹姆士。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕廚師兼主持人的詹姆士日前在社群上宣布退出「詹醬」公司經營，如今傳出他從出道一來兩度外遇、事業陷低潮，當時演藝圈知名經紀人丘秀珠讓他在7年內翻紅，卻傳出借錢未還、私接工作等等，涉及刑事背信罪責，遭求償至少2584萬元，對此，詹姆士經紀人也做出回應。

據《鏡報新聞網》報導，詹姆士以《型男大主廚》知名度暴漲，並加入丘秀珠旗下的傑星公司。2016年詹姆士成立「詹醬」傳出經營不善，當時求救丘秀珠，對方投資詹醬公司200萬元且給她占40%股份，丘秀珠更借款300萬元給他，讓他占股60%，讓詹醬得以營運。

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然而詹姆士於3月底無預警在社群發出聲明，表示已無參與詹醬的產品銷售與經營，並切割「姆士流」LOGO，並強調詹姆士現已無參與任何產品研發設計及經營管理，對此，詹姆士經紀人回應表示：「對方熟悉媒體也都是圈內的老前輩，要這樣利用自己勢力，出這種惡意抹傷的新聞，我們也無能為力。」坦言目前沒有什麼好回應的，之前已經說了一切委由律師處理，「後續待司法去釐清一切事情。謝謝大家，辛苦了。」

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