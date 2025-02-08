（人物專訪）小茉莉轉戰投資開店 蓄勢進軍YouTube

「小茉莉」陳瑀希淡出螢光幕近兩年，坦言面對鏡頭有些生疏。（記者陳奕全攝）

記者林欣穎／專訪

宅男女神「小茉莉」陳瑀希在2012年出道，曾在《全民最大黨》、《國光幫幫忙》等節目擔任助理主持，昔日曾上過各大綜藝節目的她已有快2年沒在螢光幕前露面，近年多投資酒吧副業的她還考了調酒、花藝證照。小茉莉表示依然很喜歡演藝圈，不過如今面對鏡頭有些生疏，雖不排斥再上節目，但沒以前那麼從容。

★嘆開店不易 定期定額投資股票

小茉莉近年重心多在副業上，她投資逾百萬元在東區開了2間酒吧與火鍋店，「有一間（酒吧）搖搖欲墜，因為現在戰區慢慢移到信義區，其他店家也有受到影響。」小茉莉嘆開店不容易，除了副業，她還投資股票，「會買比較穩健的ETF，像台積電、鴻海我就有跟到。」她分享自己的投資法則，就是把資產分配好、並使用定期定額投資，「撥一筆你覺得可有可無的資金，2000或5000都好，定期定額去扣它，慢慢累積資產。」

請繼續往下閱讀...

小茉莉近年轉戰投資副業，對投資股票有一套心法。（記者陳奕全攝）

★開心被觀眾認出 盼與旅遊YTR合作

小茉莉過往戀情備受關注，2019年曾因與前男友親密影片外流掀起波瀾，當時清純形象受損，她坦言如今想到仍心有餘悸，「那時我把自己封閉起來，但也覺得應該要想辦法走出來，我知道公眾人物要面對這樣的事情，好的不好的都要消化面對」，也提到這幾年確實工作邀約比較少，「會有點恐慌、怕大家把我忘了，但我還在這！路上還是有粉絲認出我，就滿開心的。」

除了重心轉至副業投資外，小茉莉也規劃未來轉戰YouTube，平常她會自己拍攝、剪輯Vlog，熱愛美食、旅遊的她收藏了許多口袋名單想和粉絲分享，她說自己很想與旅遊YouTuber「The DoDo Men嘟嘟人」合作，更興奮說：「我甚至一度想拿影片去給他們看，跟他們說我想加入你們，我真的太喜歡他們了！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法