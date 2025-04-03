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野生木村拓哉現身「大同區」！粉絲巧遇全場尖叫

木村拓哉今早出席代言記者會。（記者陳奕全攝）木村拓哉今早出席代言記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕木村拓哉昨（2）下午抵台，為今早代言記者會站台，約中午12點前結束活動後，便是他的「寶島自由行」。稍早，有粉絲直擊木村大神現身大同區赤峰洋行，不少巧遇他的粉絲直呼超幸運，竟然能親眼見到偶像本人。

木村拓哉現身大同區，粉絲團團包圍。（讀者提供）木村拓哉現身大同區，粉絲團團包圍。（讀者提供）

據H2O JB設計師Ria轉述，赤峰洋行搜集了很多木村早期拍攝的道具衣，因此木村特地抽空前來，據悉，等了約1個多小時後，木村一現身，全場爆出尖叫聲。

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另外，來到寶島當然無法錯過「美食行」，有網友拍到木村大嗑牛肉麵，店外粉絲擠得水泄不通，紛紛拿起手機捕捉木村風采，喊話希望他的Vlog能搜羅更多台灣在地美景。

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在聯訪環節上，木村被問到未來是否有機會來台拍戲，辦粉絲見面會時，他簡潔有力表示「會」，點燃粉絲一絲希望，至於未來想挑戰的角色，木村說很少演出「討厭的壞人」，也許未來能嘗試看看也不錯。

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