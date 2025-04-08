晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

廣末涼子車禍後行為怪異 警方：精神狀況令人堪憂

廣末涼子駕駛車輛釀交通事故，所幸本人僅受輕傷。（翻攝自X）廣末涼子駕駛車輛釀交通事故，所幸本人僅受輕傷。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕廣末涼子今（8）凌晨在掛川市新東名高速公路與大型拖車相撞，事故現場車頭全毀照在網路上瘋傳，所幸她和男經紀人相安無事；離奇的是，掛川警方稱，廣末被送往醫院過程中始終焦躁不安，還在醫院四處走動，精神狀況令人堪憂。

相關新聞：廣末涼子打傷護理師被捕 5月小王子朗讀劇宣布取消

日媒報導，廣末涼子被送到醫院後，一名護理師要她接受治療時，她突然變得異常暴力，猛踢護理師的腳，又抓傷她的手臂，並在審訊期間不時大吼大叫，行為可疑。

廣末涼子車禍現場照瘋傳。（翻攝自X）廣末涼子車禍現場照瘋傳。（翻攝自X）

廣末涼子因涉嫌踢傷一名護士，以「涉嫌傷害罪」遭靜岡縣掛川警察署當場逮捕，對她進行酒精測試後，並沒有異狀，此後會進行藥物測試。

即使廣末涼子公司在短時間內，立刻發聲明認了是她本人無誤，且宣布將暫停演藝活動，不過消息仍然震撼圈內人士，以及許多粉絲；有日媒以「廣末涼子只受了輕傷，沒大事真是奇蹟」為題報導，對她發生此狀況感到難以置信。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中