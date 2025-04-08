廣末涼子車禍後行為怪異 警方：精神狀況令人堪憂

廣末涼子駕駛車輛釀交通事故，所幸本人僅受輕傷。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕廣末涼子今（8）凌晨在掛川市新東名高速公路與大型拖車相撞，事故現場車頭全毀照在網路上瘋傳，所幸她和男經紀人相安無事；離奇的是，掛川警方稱，廣末被送往醫院過程中始終焦躁不安，還在醫院四處走動，精神狀況令人堪憂。

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日媒報導，廣末涼子被送到醫院後，一名護理師要她接受治療時，她突然變得異常暴力，猛踢護理師的腳，又抓傷她的手臂，並在審訊期間不時大吼大叫，行為可疑。

廣末涼子車禍現場照瘋傳。（翻攝自X）

廣末涼子因涉嫌踢傷一名護士，以「涉嫌傷害罪」遭靜岡縣掛川警察署當場逮捕，對她進行酒精測試後，並沒有異狀，此後會進行藥物測試。

即使廣末涼子公司在短時間內，立刻發聲明認了是她本人無誤，且宣布將暫停演藝活動，不過消息仍然震撼圈內人士，以及許多粉絲；有日媒以「廣末涼子只受了輕傷，沒大事真是奇蹟」為題報導，對她發生此狀況感到難以置信。

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