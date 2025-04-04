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娛樂 最新消息

日星中孝介疑似私帳曝光！ 裡含大量性影像網嚇翻

日本男星中孝介在澡堂猥褻陌生男子，並以現行犯遭到逮捕。（寬寬整合行銷提供）日本男星中孝介在澡堂猥褻陌生男子，並以現行犯遭到逮捕。（寬寬整合行銷提供）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本男星中孝介曾特別出演電影《海角七號》深受台灣人喜愛，還被譽為「世界上最溫柔的歌喉」，不料在今年3月驚傳出他在澡堂猥褻陌生男子，並以現行犯遭到逮捕。日媒使用「性的暴行」來形容他所犯下的罪行，引起外界熱烈討論。

然而，中孝介的性犯罪震驚演藝圈，近日更被日本網友曝光疑似他的「私人帳號」，裡面不只有關於他肌肉訓練的相關貼文，還包含大量性影像、裸照及批評政治的評論，有日本粉絲表示，「一直有傳言說這是中孝介的帳號。即便沒有露出清楚的臉龐，但個人資料上的生日相同，而且他以前到台灣工作時，也曾在別的社交媒體發布了自己到台灣的照片。」

中孝介疑似私帳曝光。（翻攝自X）中孝介疑似私帳曝光。（翻攝自X）

此外，有眼尖網友發現，在猥褻陌生男子事發當日，中孝介更是在私人帳號曬出一張澡堂的外景照片，並發表覺得澡堂還不錯的言論。但根據日媒報導，中孝介在審訊期間否認了這些指控，還表示自己完全不記得這件事。

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