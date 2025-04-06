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「東踏取蜜」的企鵝妹 禁入境台灣3年後再見

曾經挑戰徒步環島的韓國直播主企鵝妹。（翻攝自IG）曾經挑戰徒步環島的韓國直播主企鵝妹。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經在2023年挑戰徒步環島的韓籍直播主「企鵝妹」柳允進，當初花了42日完成旅程，路上還曾經遇到怪人，嚇得企鵝妹頻頻用英文說：「Don't touch me！」還被網友取其諧音「東踏取蜜」當作哏玩了很久。去年拿到台灣就業金卡的企鵝妹，原計昨（5）日想來台灣，沒想到卻被告知自己已經被列在禁止入境名單上，她在直播中透露此事，並表示要到2028年才能再入境台灣。

企鵝妹昨原本想到台灣，後來才發現自己被禁止入境台灣3年。（翻攝自IG）企鵝妹昨原本想到台灣，後來才發現自己被禁止入境台灣3年。（翻攝自IG）

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企鵝妹一度得到台灣的就業金卡，現已被取消。（翻攝自IG）企鵝妹一度得到台灣的就業金卡，現已被取消。（翻攝自IG）

都已經拿到就業金卡了，企鵝妹到底是為何原因被禁止入境台灣？企鵝妹本人親自解答，原來是2023年的時候她曾來台灣參加電玩遊戲一日店長活動，當時經紀人並未替她申請活動工作許可，其他工作則有事先申請證件，被發現違反規定，導致她的就業金卡被取消，同時3年不能來台灣。

企鵝妹因參加活動沒有申請工作許可，被列入禁止入境名單。（翻攝自IG）企鵝妹因參加活動沒有申請工作許可，被列入禁止入境名單。（翻攝自IG）

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