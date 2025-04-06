「支持金秀賢」應援卡車連3日繞首爾 台粉募款金額曝

金秀賢粉絲在記者會當天發動應援卡車。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男星金秀賢與已故女星金賽綸之間醜聞仍未下檔，3月31日金秀賢出面召開記者會後，目前「雙金事件」力度已逐漸減弱。相較於先前金秀賢被各界批評、咒罵，金秀賢的鐵粉也活動也漸漸變多，除記者會當日巴西粉絲出動應援卡車在記者會現場外繞行，後續行動也不斷接棒。

金秀賢粉絲出動應援卡車在記者會現場附近為他打氣。（翻攝自SPOTVnews）

金秀賢粉絲在記者會當天的應援卡車上寫著「金秀賢這輩子都獻給了藝術和粉絲！我們選擇支持金秀賢，無論何時！請尊重金秀賢，別再損害他的精神健康及事業！」、「我們選擇永遠支持他，始終如一」以及「愛永遠勝過仇恨」。

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接下來從4月7日至4月9日，粉絲們也會持續應援活動，包下兩輛卡車，繞行首爾街道替金秀賢發聲。目前網路公開的路線為：「1號車」走首爾林站、SBSPrism Tower、CJENM中心、上岩洞MBC新大樓、KBS媒體中心、JTBC大樓、YTN新聞廣場；「2號車」走首爾林站、狎鷗亭羅德奧站、押鷗亭站、新沙站等多處地鐵站，最後到達鶴洞站。

金秀賢的粉絲出動應援卡車，希望外界停止對他的網暴。（翻攝自X）

台灣粉絲也加入募款租應援卡車的行列，根據粉絲公開的社群網站對帳表來看，目前已有超過200位台灣粉絲參加，募得金額逾24萬元台幣。募款活動今日截止。

另外，來自世界各地的粉絲也在社群上發文標註#WeStandwithKimSooHyun，串連力量支持他。

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