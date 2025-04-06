晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

愛莉莎莎喊Taiwan遭誤認塔利班 貼與印度老闆對話「要證明沒造謠真累」

愛莉莎莎。（翻攝自IG）愛莉莎莎。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕愛莉莎莎近期到印度旅遊時，因「Taiwan」發音遭誤認為「Taliban」（塔利班）一事引發熱議，同時被質疑造假，對此，在餐廳被公布後，有網友就私訊老闆詢問事情真偽，而愛莉莎莎本人也有再去問老闆，並貼出對話截圖。

事件發生於克拉拉邦一間餐廳，當時愛莉莎莎回應：「I'm from Taiwan.」對方卻以為她來自恐怖組織，所以當場露出驚恐表情。後來該段經歷被質疑造假，愛莉莎莎就發限時動態澄清：「我向天發誓是真的！當時還有兩位瑜珈老師在場也聽到了。」

昨有網友透過WhatsApp私訊該餐廳老闆求證，老闆則回覆說：「我從未混淆或將台灣稱作塔利班，這件事與我無關。」此話一出被視為打臉愛莉莎莎，引起更多討論。

後來愛莉莎莎也再傳訊向老闆說明整件事原委，強調一切只是誤會，貼出對話截圖並澄清：「我已經和老闆解釋清楚，老闆說當天負責櫃檯的不是他是其他員工，老闆也跟當天的員工確認了並且相信我的說詞，並說這是發音的誤會並沒有惡意，本來就沒有，整家店都很親切。」也說當時與她同行的2位瑜伽老師都是在場並且有聽到這段對話，最後無奈嘆：「要證明自己沒造謠真累！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中