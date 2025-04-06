愛莉莎莎喊Taiwan遭誤認塔利班 貼與印度老闆對話「要證明沒造謠真累」

愛莉莎莎。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕愛莉莎莎近期到印度旅遊時，因「Taiwan」發音遭誤認為「Taliban」（塔利班）一事引發熱議，同時被質疑造假，對此，在餐廳被公布後，有網友就私訊老闆詢問事情真偽，而愛莉莎莎本人也有再去問老闆，並貼出對話截圖。

事件發生於克拉拉邦一間餐廳，當時愛莉莎莎回應：「I'm from Taiwan.」對方卻以為她來自恐怖組織，所以當場露出驚恐表情。後來該段經歷被質疑造假，愛莉莎莎就發限時動態澄清：「我向天發誓是真的！當時還有兩位瑜珈老師在場也聽到了。」

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昨有網友透過WhatsApp私訊該餐廳老闆求證，老闆則回覆說：「我從未混淆或將台灣稱作塔利班，這件事與我無關。」此話一出被視為打臉愛莉莎莎，引起更多討論。

後來愛莉莎莎也再傳訊向老闆說明整件事原委，強調一切只是誤會，貼出對話截圖並澄清：「我已經和老闆解釋清楚，老闆說當天負責櫃檯的不是他是其他員工，老闆也跟當天的員工確認了並且相信我的說詞，並說這是發音的誤會並沒有惡意，本來就沒有，整家店都很親切。」也說當時與她同行的2位瑜伽老師都是在場並且有聽到這段對話，最後無奈嘆：「要證明自己沒造謠真累！」

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