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娛樂 最新消息

中配小微特愛台灣男 台商前男友讓她爽到翻

中配網紅「小微」趙嬋１日在桃園機場遭強制驅離。（本報資料照，記者朱沛雄攝）中配網紅「小微」趙嬋１日在桃園機場遭強制驅離。（本報資料照，記者朱沛雄攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中配網紅「小微」趙嬋因長期在社群發布武統言論影片，被移民署廢止依親居留許可，撤銷居留權，已於本月1日遣送回中國。目前小微抖音帳號關閉，影片也全數消失，有網友找到小微過去拍攝的「自白」影片，不但大談她與台商前男友的生活，還提到前男友對她種種疼愛。

中配小微長期在網路上發布武統言論影片。（本報資料照，記者王冠仁翻攝）中配小微長期在網路上發布武統言論影片。（本報資料照，記者王冠仁翻攝）

小微說自己跟台灣男人很有緣，2024年11月10日小微曾透過直播跟網友聊天，她提到自己曾經有個台商前男友，男方甚至是上市公司老闆，兩人交往時，小微被捧在手掌心上，吃好、用好、不用工作，連小微自己都形容自己過得很「爽」什麼都不用做就像「寄生蟲」一樣。台商前男友不但怕她累，要她不必工作之外，還花錢讓小微學著打高爾夫球，閒暇時間可以打發時間，不過後來小微竟然劈腿，還說跟台商前男友在一起日子過得很空虛。

小微在直播中大談自己和台商前男友的舊情。（翻攝自抖音）小微在直播中大談自己和台商前男友的舊情。（翻攝自抖音）

小微好日子過久了，就買醉尋歡，後來竟然因酒醉和其他人發生關係，出軌後小微主動向台商前男友承認，送了對方一頂綠帽。前男友知曉後，一時放不下感情，甚至掉下眼淚，小微竟然勸說前男友：「你條件這麼好，還怕找不到女人嗎？」分手時男方還給小微一筆錢，卻被小微拿去炒股，一去不回，甚至背上債務。

影片曝光後，有網友覺得小微在編故事，因為她的行情感覺沒有這麼好。

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