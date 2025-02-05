夏文汐《殺夫》昔遭狠剪8刀！ 41年後重現大銀幕

港星夏文汐在電影《殺夫》有尺度大膽的演出。（海鵬提供）

〔記者許世穎／台北報導〕改編自台灣作家李昂同名小說的電影《殺夫》，1984年首映時即引爆話題、備受議論。電影由國家電影及視聽文化中心完成了數位修復，更尋獲當年遭電檢剪去的8個片段，暌違41年將以「數位修復完整版」大銀幕重現，連原作者李昂都驚呼「連我過去都沒有看過！」

港星夏文汐在電影《殺夫》有尺度大膽的演出。（海鵬提供）

《殺夫》電影原著靈感來自一起上海殺夫案，李昂改以家鄉鹿港為背景，一探當時台灣社會的兩性議題與女性身體自主權。改編電影由吳念真編劇、曾壯祥執導，全片不賣弄色情血腥，反以蒙太奇與文學手法呈現，口碑歷久不衰。

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電影《殺夫》原著作者李昂對於被剪掉的片段能完整呈現，樂見民主自由的演進。（本報資料照）

李昂對《殺夫》數位修復版讚賞不已，認為能重新把當初被剪掉的片段找回來完整呈現，代表台灣民主和自由不斷前進，是很值得紀念的里程碑。《殺夫》數位修復版將於2月27日在台上映。

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