晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

夏文汐《殺夫》昔遭狠剪8刀！ 41年後重現大銀幕

港星夏文汐在電影《殺夫》有尺度大膽的演出。（海鵬提供）港星夏文汐在電影《殺夫》有尺度大膽的演出。（海鵬提供）

〔記者許世穎／台北報導〕改編自台灣作家李昂同名小說的電影《殺夫》，1984年首映時即引爆話題、備受議論。電影由國家電影及視聽文化中心完成了數位修復，更尋獲當年遭電檢剪去的8個片段，暌違41年將以「數位修復完整版」大銀幕重現，連原作者李昂都驚呼「連我過去都沒有看過！」

港星夏文汐在電影《殺夫》有尺度大膽的演出。（海鵬提供）港星夏文汐在電影《殺夫》有尺度大膽的演出。（海鵬提供）

《殺夫》電影原著靈感來自一起上海殺夫案，李昂改以家鄉鹿港為背景，一探當時台灣社會的兩性議題與女性身體自主權。改編電影由吳念真編劇、曾壯祥執導，全片不賣弄色情血腥，反以蒙太奇與文學手法呈現，口碑歷久不衰。

電影《殺夫》原著作者李昂對於被剪掉的片段能完整呈現，樂見民主自由的演進。（本報資料照）電影《殺夫》原著作者李昂對於被剪掉的片段能完整呈現，樂見民主自由的演進。（本報資料照）

李昂對《殺夫》數位修復版讚賞不已，認為能重新把當初被剪掉的片段找回來完整呈現，代表台灣民主和自由不斷前進，是很值得紀念的里程碑。《殺夫》數位修復版將於2月27日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中