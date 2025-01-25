渡邊直美回台跨年被搭訕 撒基努爆找不到對象原因

渡邊直美透露今年會再來台灣，希望大家多多跟她打招呼。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕台日混血女星渡邊直美昨在台北車站介紹日本茨城觀光，她分享去年底來台與台灣家人一起跨年，還在酒吧被歐吉桑搭訕，對方帶她去「私房景點」好好欣賞台北101煙火，讓她直呼真的非常漂亮且看得很清楚，非常開心在新年第一天就在台灣結交到新朋友。

劉以豪（左起）、渡邊直美及撒基努在山上一同拍攝電影，培養出革命情感。（撒基努提供）

她前年來台拍攝的電影《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》，據傳已進入到後製階段，同片演員撒基努昨也現身與渡邊直美同台，兩人暌違1年多才見面，撒基努笑說，看到渡邊直美就想起在山上的患難情，當時天氣很冷宛如冷凍庫一般，只好包鋁箔紙保暖，自嘲宛如鹽烤台灣鯛。

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渡邊直美則回憶起拍攝時非常歡樂，撒基努還送給她原住民的「孔雀之珠」，現在放在房間裡面，撒基努笑說︰「妳沒有掛起來，難怪找不到對象。」渡邊直美表示︰「我回去立刻掛。」

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