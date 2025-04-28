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美女主播才當AV新人女優 無碼「舊作」網瘋傳

曾任主播的三好佑香魅力在於近170公分的身高、D罩杯美乳及白皙長腿。（翻攝自X）曾任主播的三好佑香魅力在於近170公分的身高、D罩杯美乳及白皙長腿。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕地方電視台美女主播三好佑香近期以新人AV女優之姿出道，身高168公分卻有D罩杯美乳的她，也成為成人片商Premium最強打的「頂級新秀」。沒想到近日卻被網友挖出三好佑香在出道前，就曾經和串流平台FC2的無碼賣家合作，不知道這樣算不算「二次出道」？

三好佑香的身材比例完美，顯得腿部特別長。（翻攝自X）三好佑香的身材比例完美，顯得腿部特別長。（翻攝自X）

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三好佑香被網友挖出曾經與串流平台FC2拍過無碼片。（翻攝自X）三好佑香被網友挖出曾經與串流平台FC2拍過無碼片。（翻攝自X）

三好佑香的超強實力看在老司機眼裡，的確充滿女人香，尤其是她先前擔任電視台主播就讓人充滿遐想，再加上她窈窕有致的身材，舉手投足都魅力十足。三好佑香在出道前就有演出經驗，去年12月她和FC2無碼賣家合作的AV當中，她的設定飾19歲大學生，穿著學生服出場，還有野砲情節。消息爆發後，老司機變得更熱情，甚至有人期待她在無碼賣家的設定與有碼片商Premium給的人設有什麼不同。

三好佑香被有碼成人片商Premium視為「頂級新秀」。（翻攝自X）三好佑香被有碼成人片商Premium視為「頂級新秀」。（翻攝自X）

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三好佑香先前拍無碼片的時候並未露出全臉。（翻攝自X）三好佑香先前拍無碼片的時候並未露出全臉。（翻攝自X）

三好佑香在無碼片當中全程都戴著口罩，且無法看清全臉，但仍有許多特徵可供辨別，例如左肩和肚臍旁邊的痣都能看出「就是三好佑香」。這次有碼片商Premium仍對她信心滿滿，可見先前的無碼片不會造成太大的影響，會紅的AV女優自然還是會有大批粉絲。

三好佑香先前拍無碼片的設定飾19歲大學生。（翻攝自X）三好佑香先前拍無碼片的設定飾19歲大學生。（翻攝自X）

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