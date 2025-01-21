台日AV女優交流 沙月惠奈對台男有好感

日本女優逢見梨花（左起）、沙月惠奈、美之嶋惠理、鈴木心音和社長瀨名步來台與台灣女優交流。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕X-Party台日娛樂發展平台昨舉辦記者會，進行一場史無前例的「台日AV女優」交流，擁有高人氣的前T-POWERS女優、現任Lav Production社長瀨名步率領沙月惠奈、鈴木心音、美之嶋惠理和逢見梨花4位女優共襄盛舉。

曾來過台灣參加成人展的沙月惠奈，對於台灣男生的印象相當好，「大部分的男粉絲都很注重女士優先，私下很貼心也很溫柔。」相較於其他女優，她對自己甜美的聲音感到自豪，因為很常被誇讚；至於現實生活中的理想男友類型，她說若另外一半可以理解她的工作，會是一大加分。

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聊到最難忘的拍攝經驗，沙月惠奈透露有陣子長達一個月每天都在拍片，相當辛苦；瀨名步則是對於跟粉絲拍片感到很難忘；曾在蒸氣室裡拍攝的美之嶋惠理形容當下環境雖然很熱，但還是感到很新鮮；逢見梨花分享剛出道時，就跟比自己高大很多的男生拍片，很喜歡依偎在對方懷中的感覺。

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