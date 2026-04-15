自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

時代的眼淚！藤子·F·不二雄逝世30週年前夕 《哆啦A夢》長達49年連載畫下句點

由藤子·F·不二雄繪製的《哆啦A夢》長達49年連載今寫最終回，讓不少讀者和漫畫大佬們感嘆，紙本漫畫的年代已逝。（翻攝自網路）由藤子·F·不二雄繪製的《哆啦A夢》長達49年連載今寫最終回，讓不少讀者和漫畫大佬們感嘆，紙本漫畫的年代已逝。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藤子·F·不二雄名作劇場《哆啦A夢》在《快樂快樂漫畫》（CoroCoro Comic）長達49年的連載，今（15日）迎來最終回！在最新發售的雜誌中，《快樂快樂漫畫》於最後一頁感性寫道「本連載將於本期迎來最終回，長久以來承蒙大家的支援，謹致以誠摯的感謝。」

對許多從小看《哆啦A夢》長大的讀者來說，看到「最終回」字樣出現在雜誌頁面，不只象徵一個時代的感傷謝幕，內心的衝擊也相當大。雖然漫畫原作者藤子·F·不二雄老師已於1996年9月4日離世，但這部長達49年的「名作劇場」連載，一直是雜誌讀者與童年回憶之間的一道溫暖連結。

Kawai Pawn Shop X 的官方帳號於今早發文：「《快樂快樂漫畫》創刊於1977年，是一本刊登了大量《哆啦A夢》漫畫的雜誌。我們衷心希望它能夠復活。 」貼文一出，引發巨大迴響。以《GET!足球王》、《頂尖電器王》等作品聞名的漫畫家能田達規也感慨發文：「我小時候從創刊號（季刊）就開始買這覺得本雜誌，現在回想， 1977年（昭和52年）創刊號封面上的「哆啦A夢」字體比雜誌LOGO還大，可見當年哆啦A夢有多火爆。」

隨著數位轉型，雖然未來以雜誌連載的形式畫下句號，但哆啦A夢的IP生命力依舊旺盛，未來粉絲獲取內容的管道將更全面地轉向單行本、數位版以及每年固定上映的劇場版電影。

例如官方近年積極推出如《哆啦A夢 0卷》或各類主題精選集，甚至透過3D動畫（Stand By Me 系列）吸引不同年齡層的跨領域觀眾。至於未來是否會引發一波「復刻版」或「特別紀念號」的搶購潮，也非常值得觀察。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中