時代的眼淚！藤子·F·不二雄逝世30週年前夕 《哆啦A夢》長達49年連載畫下句點

由藤子·F·不二雄繪製的《哆啦A夢》長達49年連載今寫最終回，讓不少讀者和漫畫大佬們感嘆，紙本漫畫的年代已逝。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藤子·F·不二雄名作劇場《哆啦A夢》在《快樂快樂漫畫》（CoroCoro Comic）長達49年的連載，今（15日）迎來最終回！在最新發售的雜誌中，《快樂快樂漫畫》於最後一頁感性寫道「本連載將於本期迎來最終回，長久以來承蒙大家的支援，謹致以誠摯的感謝。」

對許多從小看《哆啦A夢》長大的讀者來說，看到「最終回」字樣出現在雜誌頁面，不只象徵一個時代的感傷謝幕，內心的衝擊也相當大。雖然漫畫原作者藤子·F·不二雄老師已於1996年9月4日離世，但這部長達49年的「名作劇場」連載，一直是雜誌讀者與童年回憶之間的一道溫暖連結。

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Kawai Pawn Shop X 的官方帳號於今早發文：「《快樂快樂漫畫》創刊於1977年，是一本刊登了大量《哆啦A夢》漫畫的雜誌。我們衷心希望它能夠復活。 」貼文一出，引發巨大迴響。以《GET!足球王》、《頂尖電器王》等作品聞名的漫畫家能田達規也感慨發文：「我小時候從創刊號（季刊）就開始買這覺得本雜誌，現在回想， 1977年（昭和52年）創刊號封面上的「哆啦A夢」字體比雜誌LOGO還大，可見當年哆啦A夢有多火爆。」

隨著數位轉型，雖然未來以雜誌連載的形式畫下句號，但哆啦A夢的IP生命力依舊旺盛，未來粉絲獲取內容的管道將更全面地轉向單行本、數位版以及每年固定上映的劇場版電影。

例如官方近年積極推出如《哆啦A夢 0卷》或各類主題精選集，甚至透過3D動畫（Stand By Me 系列）吸引不同年齡層的跨領域觀眾。至於未來是否會引發一波「復刻版」或「特別紀念號」的搶購潮，也非常值得觀察。

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