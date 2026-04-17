穀雨財水怎麼接？12生肖「正財、偏財、漏財」一次看

「錢流如水」穀雨節氣最重要的是理財智慧，既要接得到，也要存得住。

〔娛樂頻道／綜合報導〕什麼？洗個車、喝杯穀雨茶、自己煮頓飯就能催旺財運？下週一（4/20）將迎來春季最後一個節氣「穀雨」，命理專家提醒，這15天是大掃除金錢雜氣、迎接新財流的絕佳時機，建議從今天起就可以提早布局。

穀雨節氣最重要的理財智慧，在於蓄水與放水的平衡，「錢流如水，既要存得住，也要花得巧。」研究幸運命理多年的菲菲老師除了逐一分析12生肖在穀雨節氣期間的正財運、偏財運，以及容易漏財的陷阱，同時也加碼每個生肖的專屬「吸金儀式」，讓你輕鬆接引節氣財水，在春末夏初之際翻轉運勢，荷包賺飽飽！

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【12生肖穀雨節氣 正財、偏財、漏財解析】

➤鼠

．正財運：穩定中有成長，工作表現容易被看見，但別急著要求加薪，先把本分做好。

．偏財運：機會不少，但多半來自人脈介紹，要懂得分辨哪些值得投入。朋友邀約的投資案，聽聽就好，別急著掏錢。

．漏財提醒：最容易花錢在「交際應酬」上。朋友聚餐、同事邀約、人情往來，這些開銷看似必要，但累積起來很可觀。建議設定每月交際預算，超出就婉拒。

．吸金小儀式：穀雨當天，喝一杯穀雨茶，冥想「財如水，流向我，該留的留，該出的出」。

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➤牛

．正財運：非常旺盛，努力付出會得到對應的回報。特別是業務、業績導向的工作者，這段時間表現亮眼。

．偏財運：普通，不適合做高風險投資。如果有人找合夥或借錢，謹慎評估，不要因為人情而勉強答應。

．漏財提醒：最容易花錢在「健康」上。可能是突然的身體不適、可能是衝動購買保健品、可能是被推銷健康課程。建議定期健檢，但不要因為恐慌而亂買。

．吸金小儀式：穀雨當天，整理存摺，用紅筆在封面寫一個「穩」字，提醒自己穩紮穩打。

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➤虎

．正財運：平穩，沒有太大起伏。這段時間適合把重心放在「提升專業能力」上，而不是急著賺錢。

．偏財運：相當不錯！可能有意外之財入帳。延遲的款項、遺忘的紅包、朋友的還款，或是小額投資的回報。

．漏財提醒：最容易花錢在「學習進修」上。買書、上課、訂閱知識平台，這些都是好事，但要評估是否真的需要，不要衝動消費。

．吸金小儀式：穀雨當天，將收到的意外之財的十分之一存入「只進不出」的帳戶，象徵留住偏財運。

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➤兔

．正財運：穩定成長，特別是從事創意、設計、自媒體相關工作者，這段時間靈感豐沛，作品容易被看見。

．偏財運：普通，不適合賭博或投機。如果有人找你合夥，先觀察再決定，不要急著點頭。

．漏財提醒：最容易花錢在「家庭」上。可能是家電維修、可能是家人借錢、可能是家裡裝潢。建議建立「家庭應急基金」，專款專用。

．吸金小儀式：穀雨當天，整理家中財位（進門斜對角），放一杯水，象徵「水潤財庫」。

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➤龍

．正財運：非常亮眼！正職收入穩定成長，可能有加薪或獎金的機會。這段時間適合主動爭取、展現價值。

．偏財運：普通，但「人脈財」很強。老朋友介紹的機會、同事推薦的案子，都可能帶來額外收入。

．漏財提醒：最容易花錢在「投資」上。看到別人賺錢就跟著投，聽信小道消息就衝動下單。建議任何投資決定，一律「等三天」再說。

．吸金小儀式：穀雨當天，整理投資帳戶，刪除長期不用的APP，只留下真正需要的。

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➤蛇

．正財運：平穩，但「轉職運」不錯。如果對目前工作不滿意，這段時間可以開始留意機會，但不要急著離職。

．偏財運：相當旺盛！可能是副業收入、可能是兼職機會、可能是過去投資的回報。但要低調，別到處張揚。

．漏財提醒：最容易花錢在「娛樂」上。看電影、吃大餐、買遊戲、訂閱串流平台，這些小額消費累積起來很可觀。建議記帳一週，看看錢都花到哪裡去了。

．吸金小儀式：穀雨當天，將偏財收入的一部分捐給公益團體，讓善款流動，財氣也會跟著流動。

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➤馬

．正財運：穩定，但「加班財」很強。願意多付出的話，加班費、獎金、業績獎勵都會不錯。

．偏財運：普通，不適合投機。但「長輩財」不錯，父母、上司、資深前輩可能會給你資源或機會。

．漏財提醒：最容易花錢在「交通工具」上。可能是罰單、可能是維修、可能是加油，也可能是衝動買了新車或機車。建議定期保養，避免小問題變大花費。

．吸金小儀式：穀雨當天，把車子或機車洗乾淨，象徵「除舊布新，行車平安，財路暢通」。

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➤羊

．正財運：普通，但「合作財」很強。與人合夥、團隊合作、共同提案，都比單打獨鬥更容易賺到錢。

．偏財運：不錯，特別是「資訊財」。可能是掌握的情報、人脈、知識，幫賺到額外收入。

．漏財提醒：最容易花錢在「人情」上。紅包、禮物、聚餐、請客，這些開銷讓人心疼但又不好意思拒絕。建議設定「人情預算」，超出就說「這次我先Pass」。

．吸金小儀式：穀雨當天，列出三位曾經幫助過你的人，傳訊息感謝他們。感恩的心意，會吸引更多貴人。

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➤猴

．正財運：平穩，但「創意財」很強。你的點子、作品、企劃，有機會變現或被採用。

．偏財運：相當不錯！可能是意外中獎、可能是朋友還錢、可能是小額投資回報。但金額不大，別太期待。

．漏財提醒：最容易花錢在「3C產品」上。新手機、新電腦、新耳機、新遊戲，誘惑特別多。建議設定「3C預算」，非必要不買。

．吸金小儀式：穀雨當天，整理手機和電腦檔案，刪除不必要的APP和照片，讓數位空間清爽，財氣也跟著清爽。

➤雞

．正財運：穩定成長，特別是「專業財」。你的專業技能、證照、經驗，這段時間特別值錢，可能被挖角或接到案子。

．偏財運：普通，不適合投機。但「家庭財」不錯，家人可能會給你資源或支援。

．漏財提醒：最容易花錢在「美食」上。外送、餐廳、甜點、飲料，這些開銷看似小錢，累積起來很驚人。建議自己帶便當、自己煮咖啡，一個月下來省不少。

．吸金小儀式：穀雨當天，自己煮一頓飯，感受「自煮自食」的踏實感，也提醒自己「錢要花在刀口上」。

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➤狗

．正財運：非常旺盛！特別是「本業財」。如果你是上班族，這段時間表現突出，有機會被看見；如果你是創業者，業績會有明顯成長。

．偏財運：普通，但「朋友財」很強。朋友介紹的案子、客戶推薦的機會，都可能帶來額外收入。

．漏財提醒：最容易花錢在「寵物」或「興趣」上。飼料、保健品、醫療、美容，或是露營裝備、攝影器材等興趣開銷，都是必要的，但要貨比三家，不要衝動買最貴的。另外，也要留意「朋友借錢」，能不借就不借。

．吸金小儀式：穀雨當天，整理工作桌面，放一盆小盆栽，象徵「事業如春，生生不息」。

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➤豬

．正財運：平穩，但「努力財」很強。你付出多少，就會得到多少回報，沒有捷徑，但每一步都算數。

．偏財運：普通，不適合投機。但有機會遇上「意外財」，可能是退稅、可能是紅包、可能是中獎，金額不大但讓人開心。

．漏財提醒：最容易花錢在「旅遊」上。機票、住宿、行程、紀念品，這些開銷容易失控。建議設定「旅遊基金」，每個月存一點，不要一次花光。另外也要留意「網路購物」。

．吸金小儀式：穀雨當天，把存錢筒裡的零錢全部存進銀行，感受「積少成多」的踏實感，也提醒自己「小錢不漏，大錢才來」。同時，刪除購物APP裡「下次再買」的待購清單，只留下真正需要的。

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

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☆命理說法僅供參考☆

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