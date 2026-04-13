接連痛失2至親 S媽再遭重擊心碎親回應

去年農曆春節女星「大S」徐熙媛（左）不幸過世，「S媽」黃春梅心碎不已。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧、傅茗渝／台北報導〕「S媽」黃春梅好不容易從「大S」徐熙媛過世的喪女之痛中逐漸平復情緒，沒想到哥哥也於本月10日離世，至親接二連三的離開，讓人忍不住心疼S媽。

原住民歌手雅維．茉芮（林佳霏）是「董事長樂團」吉他手白董的妻子，也是大S、小S的表妹。S媽一年當中連續失去愛女與哥哥，悲痛難忍。

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「S媽」黃春梅的哥哥近日也傳出噩耗。（翻攝自臉書）

目前心碎的S媽表示，自己正與孩子們商談中，她心痛說：「還好孩子孝順安排一切，感恩，但願一路平安走好。感恩」。

原住民歌手雅維．茉芮在社群發文透露，最愛的父親過世。（翻攝自臉書）

雅維．茉芮在社群發文表示，父親於近日安詳離世，家人陪伴他走完最後一段路，過去父女倆曾談過生死話題，「以前你說不想要痛苦生病離世，如果可以選擇……要爽快地走，有一天當你離開後，也不想要看到我們哭哭啼啼……，所以你才會這樣的幽默離場嗎？」。正處於悲痛情緒中的家屬懇辭奠儀，並表示若想表達心意，可贈花籃。

訃聞當中「S媽」也名列其中（藍色框線）。（翻攝自臉書）

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