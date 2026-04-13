自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

接連痛失2至親 S媽再遭重擊心碎親回應

去年農曆春節女星「大S」徐熙媛（左）不幸過世，「S媽」黃春梅心碎不已。（翻攝自微博）去年農曆春節女星「大S」徐熙媛（左）不幸過世，「S媽」黃春梅心碎不已。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧、傅茗渝／台北報導〕「S媽」黃春梅好不容易從「大S」徐熙媛過世的喪女之痛中逐漸平復情緒，沒想到哥哥也於本月10日離世，至親接二連三的離開，讓人忍不住心疼S媽。

原住民歌手雅維．茉芮（林佳霏）是「董事長樂團」吉他手白董的妻子，也是大S、小S的表妹。S媽一年當中連續失去愛女與哥哥，悲痛難忍。

「S媽」黃春梅的哥哥近日也傳出噩耗。（翻攝自臉書）「S媽」黃春梅的哥哥近日也傳出噩耗。（翻攝自臉書）

目前心碎的S媽表示自己正與孩子們商談中，她心痛說：「還好孩子孝順安排一切，感恩，但願一路平安走好。感恩」。

原住民歌手雅維．茉芮在社群發文透露，最愛的父親過世。（翻攝自臉書）原住民歌手雅維．茉芮在社群發文透露，最愛的父親過世。（翻攝自臉書）

雅維．茉芮在社群發文表示，父親於近日安詳離世，家人陪伴他走完最後一段路，過去父女倆曾談過生死話題，「以前你說不想要痛苦生病離世，如果可以選擇……要爽快地走，有一天當你離開後，也不想要看到我們哭哭啼啼……，所以你才會這樣的幽默離場嗎？」。正處於悲痛情緒中的家屬懇辭奠儀，並表示若想表達心意，可贈花籃。

訃聞當中「S媽」也名列其中（藍色框線）。（翻攝自臉書）訃聞當中「S媽」也名列其中（藍色框線）。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中