自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

認了深夜轉播打呼睡著 體育主播張致平公開致歉

博斯網球台主播張致平。（翻攝自張致平臉書）博斯網球台主播張致平。（翻攝自張致平臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕深受矚目的網壇盛事蒙地卡羅大師賽（Monte-Carlo Masters），日前一場由現任球王卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）對決瓦朗坦瓦舍羅（Valentin Vacherot）比賽，爆出在清晨越洋轉播的博斯網球台，被球迷清楚聽到現場清晰「打呼聲」，當時負責轉播的是資深體育主播張致平。

張致平13日在個人臉書以「覺得卡住了」發文，認了自己糗了糗了，竟然播到睡著了，還打呼，他公開致歉：「說好的對賽事的熱情，對賽事的專業蕩然無存，應該不是球賽難看，絕對是自我管理出問題。」

網壇現任球王艾卡拉茲。（路透）網壇現任球王艾卡拉茲。（路透）

「球迷、觀眾聽傻了眼，媒體朋友雖有緩頰，但錯了就是錯了，沒有強大自制力，怎有辦法迎接接踵而來的全球賽事」，張致平坦言自己是過來人，別讓頻道背黑鍋，「虛心受教，該補氣補氣，該補腎補腎，別讓半夜陪著熬夜的球迷，工作人員跟著受罪。」

張致平表示自己永遠記得，是老天爺給他這份陪著看球福氣，「別說打呼，口水嚥的不順都不應該，機會只給願意承擔及分享的陪伴者，再丟人現眼，發配邊疆不足為惜。」

相關新聞：球迷熬夜看球「聽到主播打呼聲」 博斯網球台出大包

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中