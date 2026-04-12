13歲少年讓出簽名球！爸最棒身教釣出陳晨威：直接找我領

〔娛樂頻道／台北報導〕中職樂天桃猿昨天（11日）出賽，一名13歲男學生雖然撿到球，仍送給被撞倒的成年人，爸爸為了獎勵他，特別上網買球，被大讚是最好的家庭教育。陳晨威本人見狀，大方表明願意直接送上簽名球，引發熱議。

陳晨威本人回應少年。（資料照）

小男生的爸爸接受訪問，他透露兒子是樂天球迷，最喜歡陳晨威，進場時就拍了陳晨威的英姿要分享給同學。當晚陳晨威交出好表現，球迷們能夠獲得MVP簽名球，只是兒子在搶球的過程中，擔心自己撞倒人被責怪，下意識就讓出自己搶到的球。

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13歲少年進場看球，讓出簽名球的行為被網友大讚。（當事人授權提供）

爸爸坦言，兒子在送球給別人之後，表情難掩失落，回家路上還擔心此舉會被爸爸罵，爸爸除了先買冰淇淋鼓勵兒子之外，事後發文希望能夠購買一顆簽名球，鼓勵正處青春期的兒子，讓這樣禮讓的態度可以被認可鼓勵。事後，陳晨威在Threads上留言：「我也願意幫你簽名，球不用買，找我領！」

陳晨威願意免費幫少年簽球。（翻攝自陳晨威Threads）

得知陳晨威願意送球，爸爸轉述，兒子緊張的說：「怎麼辦！我要準備什麼東西給他！」為了表達感謝，爸爸也出錢，請兒子用陳晨威的名字捐款，另外也會送上一家人很喜歡的湖口菜包當作謝禮。

今天雖然還會再進場看球，只是不知道怎麼與陳晨威或者樂天球團聯繫，取得簽名球。

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