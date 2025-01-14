樂天女孩8人畢業 笑笑&彭彭柔柔新血入陣

職籃啦啦隊女神笑笑（圖，資料照）、彭彭柔柔將跨界加入樂天女孩。（樂天桃猿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天桃猿球團昨公布應援啦啦隊樂天女孩最新名單，從職籃跨界職棒啦啦隊的彭彭柔柔與笑笑將加入，為球團注入新活力；這次也有8位女孩畢業，包括阿布舞、「Yuri」陳怡叡、菲菲、心韻、雅涵、慧慧、凱莉絲與「十元」陳詩媛，球團表示都有與每一位女孩溝通討論，也祝福她們在接下來的人生階段繼續發光發熱。

職籃啦啦隊女神笑笑、彭彭柔柔（圖）將跨界加入樂天女孩。（樂天桃猿提供）

笑笑目前是台啤雲豹職籃啦啦隊女孩，彭彭柔柔則效力於臺北戰神啦啦隊，樂天表示會找她們兩位是因為本來就想找有知名度、有粉絲的女孩，也恰好在她們身上看見符合樂天啦啦隊的應援特質，同時希望能藉此把職籃的球迷帶進職棒，預計3月才會公布全新陣容。

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籃籃對於球迷來說已是樂天女孩的精神象徵，她在新球季開始後將以全新身分亮相，成為球團首度嘗試的新型態互動亮點；巫苡萱則將以「MC」主持人身分繼續留在球場與大家見面，展現與以往不同的風貌。樂天女孩最新人數目前暫定為27人，球團強調並不是特意限制，目標是透過女孩與球迷一起應援、營造熱鬧的氣氛，也不排除在球季中加入新成員。

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