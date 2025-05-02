黃國昌質疑鏡電視「年虧6億」錢哪來？ 主播廖芳潔揭財源反擊

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨黨團總召黃國昌昨（1日）在立法院交通委員會質詢NCC代理主委陳崇樹時指出，鏡電視申請資本額早在2022年底已燒乾，質疑平均1年要虧6億元，資金從哪裡來？要求NCC撤查未來3年的執照審查及財務狀況。對此，鏡電視主播兼勞工董事廖芳潔今天回應，董事會老早就通過增資決議，反嗆黃國昌要「藏拙」不要暴露自己的無知。

主播廖芳潔發文（右）回應黃國昌。（資料照、翻攝自臉書）

廖芳潔今天於臉書發文反擊，鏡電視很早就開始增資，且股東都相當支持，她身為鏡電視的勞工董事，跟股東見面時獲得對電視內容的高度肯定跟持續支持的決心，董事會老早就通過增資決議。

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廖芳潔接著砲轟，「問題在哪？問題是現在藍白一擋，原本效率就很差的NCC現在更是完全死當！才導致帳面上出現這樣的落差，還好意思做賊喊抓賊？」

廖芳潔反問黃國昌，「帳面上看起來沒有錢、或是虧損，公司就經營不下去？就有內幕？」並舉例說明，像是「Gogoro」電動機車龍頭，品牌聲量高，但持續虧損，尚未轉盈；「誠品生活」為文化地標，連虧三年後2024才終於小幅轉盈。她也狠酸黃國昌，要「藏拙」不要暴露自己的無知。

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