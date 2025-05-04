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娛樂 日韓

宇多田光遭炎上！提倡「夫婦不同姓」 日本網友喊抵制

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本歌姬宇多田光在5月2日推出新歌《Mine or Yours》，卻意外被炎上，原因是歌詞中提倡夫婦不同姓，引來罵聲。

宇多田光意外被炎上。（翻攝自X）宇多田光意外被炎上。（翻攝自X）

宇多田光的這首歌當中寫著，「到底要到令和幾年，這一個國家才會允許夫婦不同姓」，日本一直以來，女性在結婚後從夫姓已是常態，雖然近年也有人提倡夫婦不同姓也可以，但也有人認為夫婦就該同姓，像是這次日本網友就罵聲不斷，紛紛表示，「騙人的吧…告訴我這是騙人的」、「我不會再聽宇多田光的歌了」、「真的很討厭，夫婦不同姓，願意為對方改變，這才是結婚的意義」、「如果夫婦不同姓，小孩怎麼辦？」、「徹底抵制宇多田光」。當然也有人支持夫婦不同姓，女性也能保留自己的姓氏，「感謝妳說出我們心聲」。

宇多田光新歌歌詞中，稱要到令和幾年才能夫婦不同姓。（翻攝自X）宇多田光新歌歌詞中，稱要到令和幾年才能夫婦不同姓。（翻攝自X）

不過也有人向宇多田光喊話，「音樂是音樂，政治是政治，請不要掛勾」，原來是這首歌曲發行前兩天，日本立憲民主黨才提出夫婦不同姓制度，宇多田光才被不少日本網友質疑有政治意圖。目前宇多田光尚未對此事作出回應。

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