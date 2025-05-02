與福原愛離婚4年 日網友驚呼：江宏傑變了

江宏傑（右）和福原愛於2016年9月結婚，當時震驚台日兩地。（本報資料照，記者陳奕全攝）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經二度在奧運桌球項目奪獎的日本桌球天后福原愛和台灣桌球好手江宏傑的跨婚姻曾經令無數人羨慕，後來兩人漸行漸遠，加上福原愛被媒體爆料鬧出「雙不倫」出軌事件，另江宏傑忍無可忍，兩人於2021年離婚。離婚後兩人為爭奪子女監護權，江宏傑一度在日本召開國際記者會，因此日本網友對他印象深刻。如今江宏傑與福原愛離婚4年，今（2）日江宏傑更新社群照片，意外讓日本網友驚呼：變得好帥喔！

江宏傑在社群更新照片，讓日本粉絲尖叫：好帥！（翻攝自IG）

江宏傑在社群表示自己想嘗試不一樣的風格，因此附上了多張不同表情、風格的照片，意外引起日本網友注意，甚至稱讚「跟福原愛離婚之後變得更帥了」、「以為是別人」、「真的不一樣耶」。

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江宏傑在社群更新最新照片，日本粉絲大讚有明星味。（翻攝自IG）

其中一張江宏傑故意壞校的痞帥模樣，更是獲得大量好評，粉絲紛紛稱讚這跟江宏傑進行桌球比賽時的專注神情完全不一樣，且流露出一種充滿明星感的帥氣，紛紛稱讚不已，甚至登上日本媒體。

江宏傑的壞痞帥笑引起日本粉絲熱烈討論。（翻攝自IG）

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