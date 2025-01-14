宋慧喬被《一代宗師》困3年露臉6分鐘 護照險被王家衛沒收

宋慧喬（右二）當年拍攝《一代宗師》，與王家衛（左起）、章子怡、梁朝偉等人一同合作，掀起議論。（資料照，美聯社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕宋慧喬最近為宣傳電影勤跑行程，近期上節目談到曾經參演香港名導王家衛的電影《一代宗師》，笑說自己一度想要逃跑，劇組甚至試圖把她的護照藏起來。

宋慧喬上節目宣傳最新電影《黑祭司2：闇黑修女》，表示當年王家衛為了宣傳電影《2046》到韓國，詢問她要不要一起吃個飯，從那之後一直保持聯絡，王家衛更詢問她：「如果妳沒事的話，《一代宗師》裡面有一個很小的角色，但很不錯，且是不可或缺的角色，戲分不多，但希望妳可以一起拍攝。」

請繼續往下閱讀...

宋慧喬近日宣傳新片《黑祭司2：闇黑修女》，上了不少談話性節目。（達志影像）

本來宋慧喬抱持著觀摩的心情去拍攝，沒想到一拍就是3年，「還以為很短，結果我在那邊被困了3年，而且還是以主角的身分困在那。」她進一步指出，如果是市區就算了，但拍攝地卻比較偏遠，不但白天沒地方去，到了晚上燈也全暗了。

雖然中間有回到韓國工作，不過行程結束後就返回香港，有時被迫待命一個禮拜，卻不一定有戲拍，只能跟工作人員打羽毛球，讓宋慧喬心想：「我為什麼在這？我要回家了，我不想在這裡了！」

梁朝偉（前）與宋慧喬在《一代宗師》中飾演夫妻，不過宋慧喬拍了3年，戲分卻只有6分鐘。（資料照）

想逃跑的想法似乎被王家衛發現，王家衛竟然跑去問宋慧喬的翻譯：「慧喬的護照誰保管？趕快去收起來，感覺她要溜回韓國了。」結果電影上映，全長2小時10分，宋慧喬戲分只有6分鐘，實在是很符合王家衛「隨興」的風格。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法