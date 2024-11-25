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娛樂 最新消息

周興哲放大絕 全輯拍試聽影片

周興哲放大絕 全輯拍試聽影片周興哲一天之內拍完11支短影片，走遍墨爾本各景點。
（星空飛騰提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「亞洲創作新天王」周興哲即將在明天推出新專輯《Almost幾乎是愛情》，在倒數3天發行前，迎來全音樂平台專輯15秒試聽，並「放大絕」為每首新歌拍攝專屬短影片，斥資聘請導演團隊前往澳洲墨爾本勘景、拍攝，還沒發片就先引起轟動。

《Almost幾乎是愛情》共11首歌，讓周興哲在一天內連續換了11套新裝，用保母車充當更衣室，上山下海帶領大家暢遊墨爾本11個景點，也呈現不同樣貌的周興哲，有抒情的、街頭的、紳士的、文青的，讓這11支試聽影片宛如時尚大秀般吸睛，也成為華語樂壇前所未有的創舉。

周興哲特地在澳洲兩場演唱會前抽空拍攝全專輯試聽影片，當天從白天拍到黑夜，溫差達20度，還得忍受颳風下雨和烈陽，他怕團隊著涼，把自己所有拍攝華服披在工作人員身上，受封「大暖男」。

周興哲放大絕 全輯拍試聽影片周興哲強忍頭痛，在狂風中完成拍攝。
（星空飛騰提供）

心繫墨爾本和雪梨演唱會的周興哲拍攝到一半時，發現有頭痛症狀，他告訴自己絕對不能感冒，否則會對不起來看澳洲返場的歌迷，於是用意志力撐住，在拍攝快歌《Aim and Shoot》時，穿黑色「吊嘎」在狂風中搖滾饒舌，露出厚實的臂膀，讓歌迷看了直呼「好猛」。

此外，日前搶先釋出的《想念你想我》深情版MV，亦是在墨爾本拍攝，一曝光就衝上YouTube音樂類發燒影片冠軍，而且一連蟬聯4天，成績相當優異。

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