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娛樂 最新消息

網紅情侶爆醜聞！男友「性侵女偶像」逼墮胎 她發聲明急切割

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本網紅Yurinya（ゆりにゃ）過去憑藉50.7公分的纖細腰圍，以及小巧精緻的臉蛋獲得關注，與男友齋藤太一組成「YuriTai情侶」合作拍片，她先前才在社群放閃，沒想到男方近日爆出，性侵女偶像還逼對方墮胎，事件曝光後，Yurinya緊急切割，兩人感情就此破碎。

男友齋藤太一爆性醜聞，Yurinya緊急切割。（翻攝自X）男友齋藤太一爆性醜聞，Yurinya緊急切割。（翻攝自X）

有網友在社群踢爆Yurinya與男友擔任製作人，於5月推出女團「Pretty Chuu」出道，該團成員之一的天宮しゅな（天宮Syuna）在Yurinya家中睡覺時，慘遭其男友脫衣偷拍，儘管事後男方為此道歉，幾天後卻再次伸出狼爪，導致天宮Syuna懷孕。

事後，天宮Syuna接受流產手術，女團官方帳號卻以「身體不適」為由發文隱瞞，並遭到齋藤太一施壓，若是告訴Yurinya，會讓她的人生和整個團體被毀掉，對方還提出100萬日圓（約新台幣20萬）和解，對此，天宮Syuna相當氣憤，忍不住揭發此事，並向警方報案。

事件越演越烈，Yurinya今（1日）於社群發文表示，自己是透過報導才得知此事，經查證確定爆料屬實，對於受害的天宮Syuna及其家人和粉絲感到抱歉，坦言Pretty Chuu是自己用心培育的團體，是人生的重要一部分，這次夥伴遭遇如此缺德的行為，對於齋藤太一感到憤怒與悲痛。

Yurinya發聲明致歉。（翻攝自X）Yurinya發聲明致歉。（翻攝自X）

Yurinya痛轟齋藤太一，身而為人，對於這種行為完全無法原諒，認為此事不僅對天宮Syuna造成身心傷害，也對團體的信任與安全造成了破壞，這是絕對不容忽視的，並切割男友「今後也不會再有任何私人往來，我在此鄭重聲明。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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