粿粿傳婚變神隱兩週 今打破沉默社群上發聲了

粿粿2022年和范姜彥豐結婚，育有一女「小粿醬」，一家三口先前常分享甜蜜幸福，近日傳出婚變傳聞。（翻攝自粿粿IG）

〔記者王靖惟／台北報導〕女藝人粿粿2022年和范姜彥豐結婚，並育有一女「小粿醬」，夫妻經常在社群平台放閃，但近日范姜彥豐分享的家庭照中，粿粿卻不見蹤影，粿粿的31歲生日時，范姜彥豐也沒有為其慶生，而是獨自一人跑去看f1電影，引發夫妻兩人是否感情生變的聯想，今日粿粿在社群上發聲了。

粿粿婚變消息頻傳，夫妻倆沉寂多時未回應，粿粿更是消失社群長達14天，引發外界擔憂，今日粿粿終於在社群上有回應，一名粉絲在THREADS上關心粿粿並分享截圖，圖中粉絲希望粿粿「可以天天開心喔 不管發生什麼事我都會支持你的」，而粿粿則回應「謝謝 希望一切都能好好的 希望大家都開心 我就開心 平安快樂。」。短短27字讓粉絲放心不少。

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回顧近日粿粿社群，最近一次PO范姜合照，是停留在2個多月前，范姜社群則是4個月前有放日本滑雪合照，傳聞粿粿目前正準備搬家，令婚變傳聞越來越烈，而雙方生日時都不見對方的陪伴與祝福，而粿粿3、4月到美國去玩的時候，同行友人中並無范姜彥豐身影，當時粿粿說沒帶范姜彥豐的原因是收到老公的「放風券」，更說希望每年都有，只是范姜並沒有回應或是按讚，當時婚變傳言早有蹊蹺。

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