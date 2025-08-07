《鬼滅之刃無限城篇》列輔12級 木棉花被問到崩潰

《鬼滅之刃》當中最殘酷的鬼「鬼舞辻無慘」。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕在日本票房強強滾的《鬼滅之刃》動畫最終篇《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章：猗窩座再襲》明（8）日將在台灣正式上映，由於這部電影在台灣被列為「輔12級」，必須年滿12歲才能觀看，許多人不斷詢問台灣代理木棉花：「幾歲才能看」，小編崩潰連做20張圖的「鬼滅鬼滅幾歲能看」的懶人包。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》。（木棉花提供）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》早在預售票券的時候，就曾經引起全台觀眾搶購甚至造成系統當機，由於「輔12級」的意思就是：未滿12歲不得觀看，即使有家長陪同，沒有滿12歲就是不能看。

木棉花小編做了「鬼滅鬼滅幾歲能看」圖片懶人包。（翻攝自Threads）

許多人沒看清楚公告，不斷瘋狂問木棉花小編「幾歲才能看」，木棉花直接在Threads上做了圖片懶人包，從1歲一路製作到18歲以上，甚至含1800歲的無慘也能看。該懶人包以「梅花梅花幾月開」為靈感，變成「鬼滅鬼滅幾歲能看」圖片懶人包，超過2.4萬人按讚，甚至收到1800多則訊息。

木棉花小編做了「鬼滅鬼滅幾歲能看」圖片懶人包。（翻攝自Threads）

重點在「只要年滿12歲接下來一路1800歲（無慘本人）全部都能看」，網友笑翻，還問：「1800歲是無慘和芙莉蓮都能看嗎？」不過玩笑歸玩笑，剛滿12歲或是接近的兒童需要帶健保卡或是身份證，以免現場檢查年齡時無法入場。

