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娛樂 最新消息

網紅「鳳梨」又出事 宜蘭市飲料店遭潑穢物

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸今年3、4月間位於嘉義市西區的公司遭人潑紅漆，上月開車行經嘉義市區又遭歹徒騎機車尾隨，連開12槍，所幸未受傷，不過今天凌晨位於宜蘭、屏東的飲料店同時遭人潑穢物，警方目前已接獲報案，並鎖定犯嫌。

網紅鳳梨旗下位於宜蘭市的飲料店遭人潑灑穢物。（民眾提供）網紅鳳梨旗下位於宜蘭市的飲料店遭人潑灑穢物。（民眾提供）

據黑色豪門企業社群平台影片，位於宜蘭市泰山路的網紅「鳳梨」品牌旗下19.5Tea飲料店，今天凌晨遭黑衣人潑灑穢物，1名身穿白色短褲、黑色上衣及外套，頭戴黑色鴨舌帽的男子，提著一桶裝有疑似糞水的穢物，小跑步進店裡。

黑衣男子提穢物跑進網紅鳳梨旗下位於宜蘭市的飲料店潑灑。（圖擷取自黑色豪門企業社）黑衣男子提穢物跑進網紅鳳梨旗下位於宜蘭市的飲料店潑灑。（圖擷取自黑色豪門企業社）

黑衣男隨後將穢物直接拋高潑灑進店內，並立刻轉身拔腿狂奔，突如其來的異常舉動，嚇壞店外1名男子，驚恐看著黑衣男潑糞離去，畫面看不清楚是否遭波及。警方接獲報案後鎖定犯嫌，據了解黑衣男已離開宜蘭到外縣市，後續將釐清案發經過及動機。

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