晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

林逸欣婚宴演奏小提琴驚豔全場 帥尪登台幫換裝甜到爆

〔記者李紹綾／台北報導〕「音樂精靈」林逸欣2日與從事科技業的老公「Tony」陳孟強於台北寒舍艾美酒店席開27桌、花費近200萬補辦婚宴。這場歷經3年、延宕2次的喜宴，在親友滿滿祝福中順利完成。林逸欣感性說：「這是我最幸福的一場演出。」

林逸欣在婚宴獻上精心準備的小提琴組曲。（欣宇宙音樂提供）林逸欣在婚宴獻上精心準備的小提琴組曲。（欣宇宙音樂提供）

林逸欣與老公Tony的緣分始於十年前。當時她與合作《艋舺燿輝》的李運慶及共演《天若有情》的李佳豫收工相約吃飯，猶記得很多朋友不知何故放鴿子，最後討論到李運慶家吃飯，席間出現李運慶的國小、國中同學Tony。林逸欣笑說：「沒想到那一頓飯，竟是我們故事的開頭。」Tony大方承認對林逸欣一見鍾情，也主動要聯絡方式，「第一次見到她，對她印象超好，她一直笑笑的，沒有距離感，也沒看過她發什麼脾氣，很有耐心。」兩人因志趣相投而逐漸靠近，並在2022年完成登記。

林逸欣在婚宴獻上精心準備的小提琴組曲。（欣宇宙音樂提供）林逸欣在婚宴獻上精心準備的小提琴組曲。（欣宇宙音樂提供）

林逸欣在婚宴二進時，獻上精心準備的小提琴組曲，展現音樂才華，也讓現場掌聲不斷。她親自演奏的曲目橫跨古典與流行、東西方風格，包括《泰伊斯冥想曲》、《Tico Tico》、《Bad Guy》、《開到荼蘼》、《我還年輕 我還年輕》、《刻在我心底的名字》，彷彿訴說著她的成長、音樂養成與愛情旅程。演奏過程中更出現閃爆一幕，就是新郎Tony貼心登台，幫她快速換裝，滿滿默契與甜蜜讓全場沸騰。

林逸欣（左）與老公「Tony」登記結婚3年，終於如願舉行婚宴。（欣宇宙音樂提供）林逸欣（左）與老公「Tony」登記結婚3年，終於如願舉行婚宴。（欣宇宙音樂提供）

婚禮中還有一段特別安排，新人親自剪輯了一支12分鐘的成長影片，在宴席中驚喜播放。畫面取自雙方父母當年拍攝的家庭影像，濃縮滿滿回憶與愛的紀錄，作為獻給彼此家長的感謝禮。影片播出時，不少親友感動落淚，也讓爸媽們滿臉驚喜，直說：「孩子長大了，真的嫁出去了！」全場氣氛溫馨又催淚。

林逸欣（左）與老公「Tony」登記結婚3年，終於如願舉行婚宴。（欣宇宙音樂提供）林逸欣（左）與老公「Tony」登記結婚3年，終於如願舉行婚宴。（欣宇宙音樂提供）

林逸欣也預告婚後仍會持續音樂創作，以更豐富的人生歷練譜出新的動人樂章。她感性說：「謝謝Tony一路以來的理解與支持，今天的喜悅，是我們兩人一起走過的最好證明。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中