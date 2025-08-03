林逸欣婚宴演奏小提琴驚豔全場 帥尪登台幫換裝甜到爆

〔記者李紹綾／台北報導〕「音樂精靈」林逸欣2日與從事科技業的老公「Tony」陳孟強於台北寒舍艾美酒店席開27桌、花費近200萬補辦婚宴。這場歷經3年、延宕2次的喜宴，在親友滿滿祝福中順利完成。林逸欣感性說：「這是我最幸福的一場演出。」

林逸欣在婚宴獻上精心準備的小提琴組曲。（欣宇宙音樂提供）

林逸欣與老公Tony的緣分始於十年前。當時她與合作《艋舺燿輝》的李運慶及共演《天若有情》的李佳豫收工相約吃飯，猶記得很多朋友不知何故放鴿子，最後討論到李運慶家吃飯，席間出現李運慶的國小、國中同學Tony。林逸欣笑說：「沒想到那一頓飯，竟是我們故事的開頭。」Tony大方承認對林逸欣一見鍾情，也主動要聯絡方式，「第一次見到她，對她印象超好，她一直笑笑的，沒有距離感，也沒看過她發什麼脾氣，很有耐心。」兩人因志趣相投而逐漸靠近，並在2022年完成登記。

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林逸欣在婚宴獻上精心準備的小提琴組曲。（欣宇宙音樂提供）

林逸欣在婚宴二進時，獻上精心準備的小提琴組曲，展現音樂才華，也讓現場掌聲不斷。她親自演奏的曲目橫跨古典與流行、東西方風格，包括《泰伊斯冥想曲》、《Tico Tico》、《Bad Guy》、《開到荼蘼》、《我還年輕 我還年輕》、《刻在我心底的名字》，彷彿訴說著她的成長、音樂養成與愛情旅程。演奏過程中更出現閃爆一幕，就是新郎Tony貼心登台，幫她快速換裝，滿滿默契與甜蜜讓全場沸騰。

林逸欣（左）與老公「Tony」登記結婚3年，終於如願舉行婚宴。（欣宇宙音樂提供）

婚禮中還有一段特別安排，新人親自剪輯了一支12分鐘的成長影片，在宴席中驚喜播放。畫面取自雙方父母當年拍攝的家庭影像，濃縮滿滿回憶與愛的紀錄，作為獻給彼此家長的感謝禮。影片播出時，不少親友感動落淚，也讓爸媽們滿臉驚喜，直說：「孩子長大了，真的嫁出去了！」全場氣氛溫馨又催淚。

林逸欣（左）與老公「Tony」登記結婚3年，終於如願舉行婚宴。（欣宇宙音樂提供）

林逸欣也預告婚後仍會持續音樂創作，以更豐富的人生歷練譜出新的動人樂章。她感性說：「謝謝Tony一路以來的理解與支持，今天的喜悅，是我們兩人一起走過的最好證明。」

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