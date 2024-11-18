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娛樂 最新消息

《金馬61影帝后爭霸》 張震搶桂冠 喜翔老戲骨 張艾嘉拚紀錄 吳君如再爭后

張震憑《餘燼》再度入圍金馬影帝，是本次最佳男主角入圍者中經驗最豐富的一位。（金馬執委會提供）張震憑《餘燼》再度入圍金馬影帝，是本次最佳男主角入圍者中經驗最豐富的一位。（金馬執委會提供）

記者許世穎／專題報導

第61屆金馬獎將於23日頒獎，最佳男主角項目由曾獲金馬影帝肯定的張震第5度入圍，對上包括喜翔、游學修、Wanlop Rungkumjad以及張志勇4位首度入圍金馬獎的男星，Wanlop Rungkumjad更創下史上首位泰國演員入圍紀錄，4人將一同力拚想2度封帝的張震。

至於金馬獎最佳女主角之爭，則由金馬入圍紀錄保持人張艾嘉對上相隔21再度角逐的吳君如、連續兩年入圍的鍾雪瑩、來勢洶洶資深港星區嘉雯，還有首度入圍就角逐影后的夏于喬，張艾嘉能否拿下生涯第4座金馬影后、打平金馬史上最多后座的獲獎紀錄備受矚目。

《影帝戰力分析》

張震雙金聯手再拚上馬

張震14歲首度演出已故電影大師楊德昌執導的《牯嶺街少年殺人事件》，就一舉入圍金馬影帝，多年來持續精進演技，2021年終於以《緝魂》拿下第58屆金馬獎最佳男主角。這次再和16年前合作過《停車》的導演鍾孟宏攜手推出《餘燼》，兩人都已是金馬獎得主，他在聚焦白色恐怖歷史的該片飾演鍥而不捨尋找真相的警探，再度獲得金馬獎青睞。

國籍：台灣 年齡：48歲 金馬經歷：第5度入圍最佳男主角，曾以《緝魂》封帝

從影多年的喜翔首度以《春行》角逐金馬獎。（金馬執委會提供）從影多年的喜翔首度以《春行》角逐金馬獎。（金馬執委會提供）

金鐘常客喜翔大熱門

資深演員喜翔是金鐘獎常客，從影超過50年終於以《春行》入圍金馬獎，更一入圍就挑戰最佳男主角。片中他和曾合作《有生之年》的與楊貴媚扮夫妻，不擅長表達情感，卻在妻子離世後卻難以放手，回憶著兩人的相處還有一同體驗過的美好，開始一段面對生命遺憾的旅程，精彩演出被視為奪獎大熱門。

國籍：台灣 年齡：67歲 金馬經歷：首度入圍金馬獎

香港新生代男星游學修憑《看我今天怎麼說》首次入圍金馬獎，同時也是他首度入圍電影類演技獎項。（金馬執委會提供香港新生代男星游學修憑《看我今天怎麼說》首次入圍金馬獎，同時也是他首度入圍電影類演技獎項。（金馬執委會提供

游學修手語訓練爆演技

香港新生代男星游學修憑藉著《看我今天怎麼說》首度入圍金馬獎，同時也是他從影首次入圍電影獎演技獎項。他在片中飾演從小抗拒使用人工耳蝸的聾人，面對外界或其他聾人追求「正常」的舉動，怒指「我比手語我驕傲」，同時也在追求夢想時碰壁，除了為演活角色接受了為期一年的手語訓練，他也展現出自身演技的爆發力。

國籍：香港 年齡：34歲 金馬經歷：首度入圍金馬獎

Wanlop Rungkumjad憑《白衣蒼狗》成為首位入圍金馬獎的泰國演員。（金馬執委會提供）Wanlop Rungkumjad憑《白衣蒼狗》成為首位入圍金馬獎的泰國演員。（金馬執委會提供）

Wanlop Rungkumjad演活底層移工

泰國男星Wanlop Rungkumjad以聚焦底層移工題材的《白衣蒼狗》，成為首位入圍金馬獎的泰國演員。片中他飾演非法移工，一方面聽命於春風飾演的中間人，另一方面試著扮演移工與雇主間的橋樑，處理自己人的大小事之餘，還要盡心盡力的做好看護工作，以精湛演技呈現陷入人性與道德之間的拉扯。

國籍：泰國 年齡：42歲 金馬經歷：首度入圍金馬獎的泰國演員

《金馬61影帝后爭霸》 張震搶桂冠 喜翔老戲骨 張艾嘉拚紀錄 吳君如再爭后張志勇（中）憑《漂亮朋友》中的中年出櫃男同志角色首度入圍金馬獎。（金馬執委會提供）
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張志勇 嚴肅搞笑翻轉同志想像

中國男星張志勇在《漂亮朋友》飾演中國東北小鎮的中年出櫃男同志，努力在不平等的同志圈中勇敢尋覓愛情，以幽默詼諧搭配「嚴肅搞笑」式的手法，翻轉常人對於同志電影的想像，帶領觀眾進入一個非一般的圈圈之中。片中用本名演出的他演活了老實誠懇，讓人對他「交個朋友吧」的提問會心一笑，不由得想哼唱也入圍最佳電影歌曲的同名主題曲。

國籍：中國 年齡：46歲 金馬經歷：首度入圍金馬獎

《影后戰力分析》

吳君如繼以《金雞》封后後，相隔21再憑《我談的那場戀愛》入圍金馬獎。（金馬執委會提供）吳君如繼以《金雞》封后後，相隔21再憑《我談的那場戀愛》入圍金馬獎。（金馬執委會提供）

吳君如渴愛網戀直擊內心暖意

影后吳君如以《我談的那場戀愛》相隔21年再度回到金馬殿堂，堪稱什麼角色類型都難不倒她。在片中飾演「不認為自己被網愛詐騙，反而談了一場戀愛」的高知識分子，在觸動內心的同時，讓觀眾可以逐步理解到那份孤寂以及渴愛，更以「喜極而泣」超越一般的催淚形式，在歡笑又並非爆笑的喜劇手法中，釋放出直擊內心的暖意，充滿感染力的演出彷彿讓觀眾也品嚐了戀愛滋味。

國籍：香港 年齡：59歲 金馬經歷：第4度入圍金馬獎最佳女主角，曾以《金雞》封后

張艾嘉再憑《女兒的女兒》角逐金馬影后，力拼獲獎最多次紀錄。（金馬執委會提供）張艾嘉再憑《女兒的女兒》角逐金馬影后，力拼獲獎最多次紀錄。（金馬執委會提供）

張艾嘉揪心面對生命課題

幕前幕後成績都非常耀眼的影后張艾嘉，於1976年首度以《碧雲天》入圍金馬獎就拿下最佳女配角獎，之後分別以《我的爺爺》、《最愛》、《燈火闌珊》三度封后。她此次在《女兒的女兒》飾演一位母親面對女兒意外身亡、還遺留下人工生殖胚胎，此生一再面對的「生命」課題，無論是撕心裂肺或是悔不當初的呈現，都教人揪心，再展影后級演出。

國籍：台灣 年齡：71歲 金馬經歷：已拿過3座影后獎，提名高達21次為紀錄保持人，包括本次第11度入圍最佳女主角獎，也曾入圍過1次女配角並獲獎。

區嘉雯以《從今以後》首度角逐金馬影后。（金馬執委會提供）區嘉雯以《從今以後》首度角逐金馬影后。（金馬執委會提供）

區嘉雯深掘熟齡同志面臨困境

曾以《叔‧叔》入圍最佳女配角的港星區嘉雯，今年以熟齡女同志議題電影《從今以後》首度角逐金馬影后，電影深刻描繪出沒有「婚姻身分」的同志戀人，在失去摯愛後還要遭受無法律保障所面臨的困境，區嘉雯在知道愛人本意後潰堤的淚水相當動人，故事放手之後的回馬槍也讓人感動萬分。

國籍：香港 年齡：71歲 金馬經歷：首度入圍最佳女主角、曾以《叔‧叔》入圍最佳女配角

夏于喬在《小雁與吳愛麗》展現日趨成熟的演技，一舉入圍金馬影后。（金馬執委會提供）夏于喬在《小雁與吳愛麗》展現日趨成熟的演技，一舉入圍金馬影后。（金馬執委會提供）

夏于喬母女相愛相殺陷入潰堤

本次影后入圍者中唯一首度入圍金馬獎的夏于喬，憑藉《小雁與吳愛麗》中越來越成熟的演技受到評審青睞。她挑戰演出為了護母，親手弒家暴父的女兒，出獄後卻發現母親仍舊為了生活選擇愛著另一個爛男人，母女間的相愛相殺拼湊出過往，一場她陷入自我對話的潰堤演出相當有爆發力。

國籍：台灣 年齡：40歲 金馬經歷：首度入圍金馬獎

去年才首度入圍金馬影后的鍾雪瑩，今年馬上又以《看我今天怎麼說》再次角逐同獎項。（金馬執委會提供）去年才首度入圍金馬影后的鍾雪瑩，今年馬上又以《看我今天怎麼說》再次角逐同獎項。（金馬執委會提供）

鍾雪瑩不說代替訴說表達有力道

去年剛以《填詞L》角逐金馬影后的香港新生代女星鍾雪瑩，今年再以《看我今天怎麼說》入圍。她在片中飾演從小被告知要追求「正常」的聾人，打著手語彷彿能打進觀眾的心坎裡，以「不說」代替「訴說」的表達極有力道，超越前作的演技讓人眼睛為之一亮。

國籍：香港 年齡：29歲 金馬經歷：第2度入圍最佳女主角，連2年入圍

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