憶跑夜市賣卡帶！ 龍千玉哽咽盼傳承台語歌

龍千玉（右）聊到剛出道時所熬過的苦，不禁哽咽。左為許志豪、右為康康。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕龍千玉日前上《綜藝一級棒》參與「女神龍發燒金曲讚」單元，聽到其他歌手重新詮釋自己唱過的歌，不禁憶起20歲時的酸楚。

龍千玉邊哽咽邊說：「突然想起20歲那年發行我的第一張台語專輯《不如甭熟悉》，當時新人要上電視很困難，加上公司又是新的，所以我都是去全台的夜市，拖著一台音箱，自己主持、現場賣卡帶。」透露最令她心酸的是當時還曾走到高跟鞋斷掉，腳都破皮。

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龍千玉（右）聊到剛出道時所熬過的苦，不禁哽咽。（中視提供）

康康也提到與龍千玉的相識過程，「我認識龍千玉的時候，她還是個演員，後來改唱國語歌曲，到現在變成台語天后。」龍千玉在歌壇一路走來的堅持，也讓康康敬佩，「是一本很好的教科書，大家如果要認真打拚，要走演藝圈的都要跟龍姐學習。」

迄今在歌壇已是天后等級的龍千玉，無論台上還是台下都樂於提攜後輩，她說：「看到我們台語歌有這麼好的傳承，讓我看到台語歌的希望。」

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