《食神》薛家燕才復合小17歲男友 又爆被枕邊人拐走7.6億「超傻眼」

薛家燕在《食神》的評審角色令許多年輕人印象 刻。（翻攝自網路）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂新聞／綜合報導〕香港知名藝人薛家燕近日傳出遭「小17歲」男友騙走2億港幣（約7.6億台幣）財產的消息，引發熱議，因為她不只一次在公開場合甜蜜談「這位」圈外男友，兩人分分合合多次、交往近18年，甚至一度被求婚，近日才剛又復合。

她昨（31日）因宣傳慈善拍賣活動接受香港媒體採訪時，聽聞「被詐流言」難掩傻眼表情，鄭重澄清：「第一，我沒有2億（港幣）財產！第二，也沒有被騙2億！」當媒體繼續追問，男人是否有機會騙到她的錢時，薛家燕露出她的招牌笑聲，回道：「怎麼可能這麼容易受騙呢？我是精明理智的人！」

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坊傳薛家燕身價港幣2億，卻遭小17歲男友拐走，她昨鄭重澄清。（翻攝自網路）

現年75歲的薛家燕，8歲時以童星身分踏進演藝圈，她在風華正盛之年走入婚姻，卻遭前夫拋棄，一度想不開，所幸懸崖勒馬。當時已40多歲的薛家燕為了生計而決定復出，自己從沒想過會因此而戲路大開，多年年，她締照不少經典角色，除了《真情》的「好姨」梁潤好，還有《皆大歡喜》的「慈姑」游念慈……但最讓年輕人印象深刻的是她在《食神》的評審角色，徜徉星海30多年，攢下不少積蓄，成為傳說中的「2億富婆」！

她5月時曾被香港媒體追問是否考慮再婚？她秒回：「我75歲了，結婚笑死人！」







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