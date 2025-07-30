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娛樂 最新消息

家寧媽涉侵占頻道收入4318萬還逃漏稅 家寧1家4口遭起訴

YouTuber家寧因涉妨害電腦使用而被起訴，其母親則涉侵占頻道收入等被起訴。（資料照）YouTuber家寧因涉妨害電腦使用而被起訴，其母親則涉侵占頻道收入等被起訴。（資料照）

〔記者王定傳／新北報導〕知名百萬級YouTuber「眾量級（CROWD）」情侶檔Andy老師（王崇睿）、家寧（張家寧）分手後，爆出頻道經營權糾紛，新北地檢署查出，家寧媽曾淑惠涉侵占頻道收入等4318萬餘元，並以自己名義申請註冊商標損，及群海娛樂利益109萬餘元，甚至夥同家寧爸張國龍及妹妹張家芸逃漏稅572萬餘元，家寧則涉變更頻道密碼讓Andy無法登入，今依違反稅捐稽徵法、刑法業務侵占、背信等罪嫌起訴家寧媽，張國龍及張家芸則涉幫助逃漏稅，家寧涉妨害電腦使用罪嫌。

眾量級頻道由Andy老師與張家寧於2016年9月共同創立，訂閱數最高曾達227萬人，但2人去年分手後，因頻道經營權、股權分配與財務管理等問題鬧上媒體版面，甚至進入司法程序。

檢方調查，2018年間，家寧媽登記設立群海公司，她出資10萬元占50％股權，Andy及家寧各出資5萬元，股權各25％，Andy及家寧保留頻道所有權，由家寧媽利用群海公司頻道各類收入（包含業配、平台流量收益、臉書廣告、蝦皮拍賣帳號收入）入帳、申報稅務後，再分配給Andy及家寧。

檢調查出，家寧媽明知頻道2019年至去年4月的流量收益、臉書廣告共2996萬餘元，加上Andy及家寧開設蝦皮販售週邊商品的收益40萬餘元，總計3036萬餘元，竟未申報為群海公司年度收入，私自匯入其使用的金融帳戶內，供個人購買保險、轉存外幣定存使用、繳納信用卡費等，另又侵占2021年至2023年的業配等收入1281萬餘元，合計侵占款項高達4318萬餘元。

檢方調查，2020年間，家寧媽還擅以自己名義申請註冊重量級商標，光2021年就受領商標權收入109萬餘元，損及群海公司利益；另外，家寧爸媽及妹妹則涉以人頭虛報支領薪資等費用，從2018年至2022年虛報1609萬餘元，家寧媽甚至故意未申報頻道流量收入、臉書廣告收益、蝦皮拍賣所得，逃漏稅共572萬餘元。

至於家寧則在去年11月間涉未經同意變更頻道登入密碼，致Andy無法登入，檢調獲報後發動搜索，扣押家寧媽存款926萬餘元、家寧爸存款1758萬餘元。

檢方今依違反稅捐稽徵法以不正當方式逃漏稅、個人資料保護法非法利用個資、商業會計法填製不實會計憑證、刑法業務侵占及背信等罪嫌起訴家寧媽；張國龍及張家芸涉幫助逃漏稅捐罪嫌，張國龍另涉非法蒐集、處理個資，家寧則涉無故變更他人電磁紀錄罪嫌。

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