導演王小棣向認真的立委道歉 喊話「國家需要健康的在野黨」

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣史上規模最大的「大罷免」第一波投票落幕，24名藍委及新竹市長高虹安罷免案全遭否決。對此，導演王小棣昨（27日）於社群發文，向認真做事卻被提上罷免名單的立委致歉。不過，她希望藉由民意的展現，能讓在野黨主席知道「選民需要知道你們（藍委）是有自己想法見地的代議者」，國家需要健康的在野黨。

王小棣向被罷免的藍委喊話「國家需要健康的在野黨」。（資料照）

王小棣昨晚在臉書發文，表示願意向有認真做事卻被提上罷免名單的立委致歉，「不好意思，讓妳、你被牽連了。」她坦言，自己和許多人一樣，不屬於任何政黨，做為普通國民，「在重大議題上我們沒有聽到過妳、你們獨立的意見」。

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王小棣說，雖然理解一個黨團成員要服從黨鞭的意志，但是關於憲法法庭無法運作、關於國防洩密、關於超刪預算、關於海峽主權界定….說起來，其實連這些在野黨黨鞭或黨主席的見解也沒聽到過。

對於這次罷免失敗，王小棣認為，是一個讓民眾更加了解藍委的機會，並喊話在野黨，「是不是你們可以藉著這麼大的民間各行各業各種年齡層的民意展現，來讓你們的黨主席或黨鞭了解，國民及妳你的選區選民需要知道你們是有自己想法見地的代議者，國民需要知道你們是一個健康的黨團。」

王小棣指出，對於看起來相當極端的傷害民主制度的法案，以及不經過立法院多黨討論的行事方式，每個立委都應該有自己清晰的、有條理的見解，可以一起做公開說明。她呼籲，「你們可藉這次機會，讓你們的黨鞭知道他不是你們的老板，他沒有在付你們薪水，他跟你們一樣是國家主人的代議者，國民選擇你們到立法院工作，是要為主人保護民主制度國民權益，保障國家安全施政進步的。如果你們同意內部達成的共識，那麼你們就平等的承擔了責任，要你們承擔責任，那麼應該有你們各自的意見表述，可不可以不要總是讓別的黨主席代表你們咆哮？」

王小棣強調，這是一個反應比較慢的國民的省思，「希望能夠看到你們、認識你們，希望你們的黨能夠因為你們而進步，國家真的需要健康的在野黨！」

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