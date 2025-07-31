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（影）家寧捉姦在床！控Andy拒娶還提「接受肉體出軌」當復合條件

家寧發片指控Andy利用她的信任與感情。（翻攝自YT）家寧發片指控Andy利用她的信任與感情。（翻攝自YT）

〔記者侯家瑜／台北報導〕YouTuber「眾量級」成員家寧與Andy爆出感情與財務糾紛，今（31日）再度公開拍片揭開內幕，痛斥Andy表裡不一，不僅當眾拒絕婚姻，更與外遇對象「香水玫瑰」上演「315號房」私密戲碼。她更痛心指出，曾幻想婚姻美夢，卻被現實撕碎，「我親眼看到喂與香水玫瑰在瀰漫香氣的房間裡細數花瓣，那些是我從未參與的畫面。」

影片中，家寧以「喂」代稱Andy，稱對方要求復合的條件竟是「要能接受他肉體出軌」，她更痛訴每次聽見房門開聲，就知道「香水玫瑰又在召喚了」。她說曾親耳聽見電話那頭的曖昧對話：「妳要整朵香水玫瑰，還是半朵？」讓她夜夜驚醒，陷入長期精神折磨。

家寧發片指控Andy利用她的信任與感情。（翻攝自YT）家寧發片指控Andy利用她的信任與感情。（翻攝自YT）

她爆料，Andy每次送禮都要求「表情要對」，否則要重拍，甚至將送禮金額報帳，「那些驚喜從來不是為我」。她坦言曾傻傻等待對方有真心一次，卻換來一場場「演給鏡頭看」的戲劇。如今她不再忍耐，公開兩人分手音訊與錄音證據，決心劃下句點。

此外，兩人糾葛不只限於情感，日前新北地檢署針對「眾量級」帳目問題偵結，家寧母親曾淑惠被依業務侵占、背信與逃漏稅起訴，家寧本人也因妨害電腦使用罪遭起訴。她在最新影片中感謝檢調還她清白，又轉而揭露Andy如何利用她的信任與感情。至截稿前，Andy經紀人尚未回應。

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