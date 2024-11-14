人生第一次獻台灣！早安少女組揪咖啡店見

櫻井梨央（左起）、石田亞佑美、岡村譽為宣傳新專輯和快閃店來台，今和粉絲相見歡。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日團「早安少女組。’24」成員石田亞佑美、櫻井梨央、岡村譽昨為新專輯和早安家族快閃店在台宣傳，將於12月6日畢業的石田聊到給後輩的建議時強忍淚水，對於能在畢業前來台充滿感恩。

石田亞佑美下月畢業，十分珍惜和成員們一起參加海外活動的機會。（記者陳奕全攝）

石田亞佑美表示自己向來以舞蹈見長，和同隊的小田櫻一起努力了13年，「她（小田櫻）還是不斷精進自己，這樣的野心是令人尊敬的」，盼後輩也能學習此精神。

請繼續往下閱讀...

由於她們今將擔任咖啡廳一日店長，但過去都沒打過工，石田說，「光看到客人買商品，臉上掛著開心的表情就很滿足」；櫻井梨央表示喜歡和人互動，想在主題樂園工作；岡村譽則幻想能在圖書館打工，直說被書包圍的感覺真好。

3人訪台化身吃貨，石田8月曾為寫真集來台拍攝，當時吃了麻辣鍋，大讚是人生中最好吃的，岡村譽點名想吃小籠包，櫻井梨央誇台灣鳳梨蝦球味道特別，還想喝道地珍奶。新專輯《Professionals-17th》27日發行。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法