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111釘孤枝喬裝深入敵營 名嘴黃益中：呼吸困難

名嘴黃益中昨喬裝「深入敵營」。（翻攝自黃益中臉書）名嘴黃益中昨喬裝「深入敵營」。（翻攝自黃益中臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨11日舉辦「111釘孤枝」活動，過程堪稱平和，除了晚間6時在自由廣場前宣佈結束後，又有約3百名支持者聚集北市愛國西路與羅斯福口，欲前往總統官邸抗議，一度與警方人牆發生對峙，最終於晚間7時全部散去。

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電視名嘴、公民教師黃益中昨也戴口罩出現在活動現場，並刻意拍下手拿「綠色威權，司法不公」手板，驚恐留言：「深入敵營，呼吸困難，今天老中小草大集結，太可怕，我等下得去廟裡拜拜了。」有網友還緊張留言問黃益中：「有被認出來嗎？」但他尚無回應。

他拍下現場人潮。（翻攝自黃益中臉書）他拍下現場人潮。（翻攝自黃益中臉書）

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「111釘孤枝」活動的支持者在下午4時左右一度高達逾萬人，北市警調集逾千名警力全面進行交通管制，和針對博愛特區及總府周邊進行控管。活動原訂晚間5時30分結束，但因民眾黨發言人數眾多，直到開始下小雨，最後延至晚間7時許人潮才逐漸散去。

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