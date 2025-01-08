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大林慈濟醫院「佛陀問病圖」遭質疑盜畫 今發聲明：臨摹畫非盜圖

嘉義大林慈濟醫院一樓大廳「佛陀問病圖」壁畫，是接續依李健儀原創臨摹完成的壁畫製作。（大林慈濟醫院提供）嘉義大林慈濟醫院一樓大廳「佛陀問病圖」壁畫，是接續依李健儀原創臨摹完成的壁畫製作。（大林慈濟醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕作家苦苓元月5日爆料指控大林慈濟醫院大廳壁畫「佛陀問病圖」，涉及盜用畫家、玄奘大學榮譽客座教授李健儀的原創，還標記「他們不是第一次這樣做」。大林慈濟醫院今發聲明回應，與李教授於1999年曾簽訂畫作及著作財產權讓與契約，大廳壁畫為依其原創接續臨摹創作，沒有盜圖，昨已致電與李健儀說明致意，將在壁畫前標示原作身分。

相關新聞：揭大林慈濟「佛陀問病圖」師姐貪功、徒弟背叛 畫家李健儀：不忍提告

苦苓日前分享李健儀2014年臉書貼文說明原委，李健儀貼文提到，大林慈濟醫院興建時，證嚴上人邀請委託他創作「大愛圖」，當作個人油畫也是醫院壁畫草稿，完成縮小等比例油畫、在大面牆上打好草稿，卻有貪功師姐謊稱「上人決定不要畫了」，並曉以佛理，讓他廉價讓與油畫原作及無償版權，不料，轉身以減半價碼委託他人創作壁畫，醫院開幕前交不了差，上人急尋他出面協助完成，對方還不接受他的參與，甘冒侵犯創作人格權，以自己的姓名落款。

嘉義大林慈濟醫院感恩且珍惜李健儀原創作「佛陀問病圖」，現保存於院長室。（大林慈濟醫院提供）嘉義大林慈濟醫院感恩且珍惜李健儀原創作「佛陀問病圖」，現保存於院長室。（大林慈濟醫院提供）

大林慈濟醫院今聲明，「有關外界關切大林慈濟醫院『佛陀問病圖』創作一事，嘉義大林慈濟醫院經詢問及匯整25年前曾參與該畫作繪製及施作之相關人士提供之訊息與資料後，說明如下：

嘉義大林慈濟醫院一樓大廳『佛陀問病圖』，是於醫院建院時，由眾多熱心及專業人士共同發心成就而成。

感恩所有曾經參與的人，尤其是李健儀教授依其專業，承擔慈濟志工委託，協助創作佛陀問病圖原畫。

並於1999年9月16日與慈濟志工完成該幅『佛陀問病圖』之『畫作及著作財產權讓與契約』簽訂。接續依李教授原創完成『佛陀問病圖』之壁畫製作。

大林慈濟醫院創院院長，慈濟醫療志業林俊龍執行長於2025年1月7日特去電李健儀教授表達致意。

大林慈濟醫院感恩且珍惜李健儀教授之創作。除仍持續於院長室展示、保存李健儀教授原畫外，將於『佛陀問病圖』壁畫前標示製作原由，說明李教授為繪製該圖像之原創作者身分。」

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