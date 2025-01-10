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鬼鬼突宣布產女當媽！網瘋猜生父 揪1線索驚呼：難怪

鬼鬼無預警宣布當媽。（資料照）鬼鬼無預警宣布當媽。（資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕35歲女星「鬼鬼」吳映潔消失螢光幕前近半年，怎料今（10）突曬出挺巨肚及寶寶小腳丫的照片，無預警宣布升格當媽，震驚大批網友。消息一出，令不少人好奇孩子的父親是誰，也有人驚呼「難怪鬼鬼突然不見」。

相關新聞：（影）鬼鬼手術畫面曝光！昔凍卵淚訴「懷孕真的很辛苦」

鬼鬼曬出孕肚照及寶寶腳ㄚ宣布好消息。（翻攝自IG）鬼鬼曬出孕肚照及寶寶腳ㄚ宣布好消息。（翻攝自IG）

鬼鬼先前參與的節目《嗨！營業中》第4季，後期無預警「告假」消失，之後便鮮少出現大眾面前，神隱將近半年，如今突然宣布懷孕消息，令不少人恍然大悟驚呼「難怪營業中後面都沒看妳出現」、「難怪突然不見了」、「沒在營業中原來是懷孕了」。

鬼鬼（左1）最近一次公開露面穿著相當寬鬆。（資料照）鬼鬼（左1）最近一次公開露面穿著相當寬鬆。（資料照）

而鬼鬼最近一次公開露面，是在去年7月出席《嗨！營業中》第4季記者會，當時她身穿寬鬆的蓬蓬裙及平底鞋，現在看來似乎頗有穿孕婦裝的感覺，而就時間推算下來，她當時應該有身孕3個月了。

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