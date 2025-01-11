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轟「慈濟盜畫」明顯違法！許常德質問證嚴法師：這樣對嗎

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖爭議，院方8日發聲明表示，將在壁畫前標示製作原由及原創者身分。原創畫家李健儀則透露，他曾向證嚴法師說明換人畫的事件原委，卻得到對方無奈回應，「錢他們出的啦」。對此，音樂人許常德9日於臉書撰文怒批，慈濟敗壞道德與版權，並質問證嚴，用無奈面對版權是在討拍嗎？

許常德（左）、證嚴法師。（資料照）許常德（左）、證嚴法師。（資料照）

許常德9日於臉書發文感嘆，「傲慢都是被一再縱容的，都沒有人要對這麼明顯違法吭聲嗎？這麼嚴重的縱容，再沒有人說該怎麼做才對，那就是問題很嚴重的時候了。」

相關新聞：慈濟遭爆盜畫要求「不能公佈原創者」  受害畫家揭合約黑幕

許常德痛轟，「敗壞道德與版權，迴避屬下用證嚴的名字獲利與濫用，這就是同夥，還好意思說錢都是他們出的，出錢就可以不用顧版權嗎？就可以這樣貼個名字了事嗎？真是爛！」

相關新聞：慈濟大林醫院涉偷畫盜圖風波 原創者曝當年與證嚴對話內容

此外，許常德質問證嚴法師，「你這樣的人設合理嗎？貪用不到的錢的智慧在哪裡？什麼是分寸呢？做好事不是應該的嗎？那麼多人拿你做好事來迴避這件侵權的事，你這樣認為是對的嗎？」他認為，證嚴用無奈面對版權，這麼多人用她的名義做事，可以用無奈逃避？「無奈，討拍嗎？為何要模糊焦點討論事情？」

許常德貼文。（翻攝自臉書）許常德貼文。（翻攝自臉書）

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