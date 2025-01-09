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娛樂 最新消息

大S、具俊曄牽線人曝光！徐懷鈺「藏17年心結」小S一聽噴淚

〔記者傅茗渝／台北報導〕《小姐不熙娣》近日邀到大來賓徐懷鈺及董仔、羅美玲、哆啦一起聊聊「回顧平民天后經典傳唱！女神徐懷鈺來啦！」徐懷鈺90年代紅遍大街小巷，也與同期出道的ASOS成為好友；她透露當年因工作到大陸拍戲，回來時卻發現和大小S、范曉萱關係疏遠，「果然不能太常出去，因為好友們都已經有了別的朋友」、遲了17年的告白，瞬間逼哭小S。

徐懷鈺上《小姐不熙娣》曝當年跟大小S漸行漸遠。（東森綜合提供）徐懷鈺上《小姐不熙娣》曝當年跟大小S漸行漸遠。（東森綜合提供）

徐懷鈺還原當年狀況，她與大小S、范曉萱及吳佩慈都是玩在一起的好友，但當時接到中國戲約便飛去拍戲，沒想到回來後好友群們各自都有了別的好友，一行人漸行漸遠，這心結讓徐懷鈺藏在心底17年。

徐懷鈺首次登上《小姐不熙娣》就向小S坦白這件事，小S聽完後相當震驚，開玩笑說：「所以妳有在care我們的友誼？我一直以為妳是吳佩慈的朋友，所以妳很看重我是不是，妳也是我朋友嗎？」小S隨即解釋道，本來真的以為徐懷鈺只是把她們當成「表面朋友」，真的沒想到自己被放到這麼重要的位置；如此真實的內心話，讓徐懷鈺瞬間淚崩，也讓小S心揪了一下忍不住落淚，兩人擁抱在一起。

徐懷鈺曝跟小S不再朋友，講到兩人全淚崩。（東森綜合提供）徐懷鈺曝跟小S不再朋友，講到兩人全淚崩。（東森綜合提供）

徐懷鈺透露20多年前一次工作慶功宴上有「酷龍」出席，特別交代工作人員務必把大小S帶進場內，因為徐懷鈺知道當時大S有多喜歡具俊曄，小S一聽立刻回應：「大S那時候很愛具俊曄！一直想要透過妳認識他，那他們兩個會在一起妳有很大的功勞，是妳牽的線！」徐懷鈺更罕見說出真心話：「進演藝圈這麼久，認識妳們那段時間是我最快樂的時候」相當感人。

有趣的是，小S真的忘記這些經歷，忍不住自嘲：「我好沒人性喔，而且我竟然還說『妳不是范曉萱的朋友嗎？』我要大哭特哭了！我完全失去記憶，我之前可能真的酒喝太多！」

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